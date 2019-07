Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yisrael Katz, s’est rendu dimanche à Abou Dhabi à l’occasion d’une réunion de l’ONU de deux jours sur le climat aux Emirats arabes unis.

En marge de cet évènement, « les aspects régionaux tels que la nécessité de faire face à ‘la menace nucléaire iranienne’, le développement de missiles, et le soutien au terrorisme on été abordés entre le ministre israélien et un haut responsable des Émirats arabes unis », ont rapporté les médias israéliens.

Les relations bilatérales ont également été discutées concernant notamment la coopération économique, les technologies de pointe, l’énergie, l’agriculture et l’eau.

Katz a présenté son initiative pour « un acheminement vers la paix régionale » pour relier économiquement et stratégiquement l’Arabie saoudite et les pays du golfe en passant par la Jordanie, au réseau ferroviaire israélien ainsi qu’aux ports de Haïfa en Méditerranée.

« Je suis ravi de prendre la parole à Abou Dhabi et de représenter les intérêts d’Israël devant des États arabes du Golfe », a déclaré Yisrael Katz lors de sa visite dans la capitale.

« Nous allons continuer avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu à travailler en faveur d’une politique de normalisation en développant les capacités d’Israël, à la fois dans les domaines de la sécurité et du renseignement et dans les divers domaines civils », a-t-il ajouté.

« C’est un des défis majeurs de ma fonction de ministre des Affaires étrangères et j’ai l’intention de poursuivre cette politique à l’avenir », a-t-il conclu.

Source: Médias israéliens