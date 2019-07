Lors d’un tête-à-tête, le lundi 1er juillet à Bagdad, les dirigeants du mouvement de la Résistance irakienne, al-Nujaba et de l’Organisation Badr, respectivement Akram al-Kaabi et Hadi al-Ameri ont examiné les dernières évolutions qui traversent l’Irak et la région.

En allusion aux efforts simultanés visant à maîtriser les questions politiques et assurer la sécurité du pays, le cheikh Akram al-Kaabi a insisté sur l’éradication complète des cellules dormantes de Daech.

Hadi al-Ameri a pour sa part entériné les propos tenus par le cheikh Akram al-Kaabi et qualifié d’indispensable la réinstauration d’une paix durable dans les pays voisins.

« Il ne faut pas permettre aux terroristes de lancer de temps en temps une opération dans certaines provinces pour déstabiliser le pays et en perturber la sécurité », a-t-il réaffirmé.

Les deux parties ont mis l’accent sur une coopération conjointe et coordonnée afin de mettre fin à la présence des terroristes en Irak.

Les combattants des Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire) appuyés par l’armée irakienne ont lancé une opération d’envergure contre les terroristes qui ont repris leurs agissements dans les zones occidentales de la province d’al-Anbar.

« Nous disposons de rapports précis soulignant que les daechistes mènent des agissements considérables dans certaines localités d’al-Anbar », a déclaré Qasim Musleh, le commandement des Hachd al-Chaabi basé à al-Anbar.

La Résistance irakienne s’avère beaucoup plus coriace que les États-Unis le croyaient : bien prompte à anticiper et à déjouer les plans américains, elle vient d’infliger coup sur coup un double revers aux États-Unis et à leurs supplétifs.

Les Hachd al-Chaabi ont réussi, ce dimanche 30 juin, à faire échouer une tentative d’infiltration des terroristes takfiristes sur le territoire irakien via les frontières de la Syrie, terroristes daechistes que les Américains continuent à envoyer à l’assaut des frontières irakiennes depuis leur base à al-Tanf.

Source: PressTV