S’efforçant de cacher le processus de normalisation gratuite entreprise avec l’entité sioniste, le sultanat d’Oman a dém enti les déclarations du chef du Mossad Yossi Cohen selon lequel Israël a ouvert un bureau de représentation diplomatique sur son sol.

« Une source informée du ministère des AE a commenté que ce qui a été véhiculé dans certains médias et réseaux sociaux sur l’établissement de relations diplomatiques entre le sultanat et l’Etat d’Israël n’a aucun fondement », a tweeté le ministère ce mardi 2 juillet.

Il a ajouté dans un autre tweet : « le sultanat déploie des efforts pour préparer les conditions entre les différents protagonistes internationaux et régionaux en vue d’œuvrer pour la réalisation de la paix entre l’Autorité nationale palestinienne et le gouvernement de l’Etat d’Israël pour aboutir à l’instauration d’un Etat palestinien ».

Lors de la conférence sécuritaire de Herzlia en Palestine occupée, Cohen avait assuré que « la reprise des relations entre Tel Aviv et Mascate n’est que la partie visible d’un effort beaucoup plus ample qui est toujours de vigueur ».

Loin des positins omanaises verbales, les évènements durant ces dernières décennies semblent donner raison au numéro un du Mossad israélien.

En accueillant en octobre 2018 le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son épouse à la tête d’une délégation israélienne, le sultan omanais Qabous n’en était pas à sa première rencontre avec un rsponsable israélien. Dès avril 1996, il avait rencontré dans son palace à Salala l’ex-Premier ministre israélien Shimon Perez. A la même date, un bureau de représentation commerciale israélien a été ouvert dans la capitale pour « développer des relations économiques et commerciales réciproques » avec Oman, ainsi que la coopération dans les domaines de l’eau, de l’agriculture, de la médecine et des communications.

Et entre les deux dates, en visite au Qatar en 2008, le ministre omanais des AE Youssef ben Abdallah a salué son homologue israélienne à cette époque Tzipi Livni. Dix ans plus tard, en février 2018, il a fait de même avec Netanyahu, en marge d’une conférence sur le Moyen-Orient à Varsovie.

A l’instar d’autres pays du Golfe , Mascate a entrepris le processus de normalisation avec l’entité sioniste à l’inverse de celui qui avait été conduit avec l’Egypte et la Jordanie. Dans ces deux pays, la conclusion d’un accord a précédé la normalisation. Cette dernière vient désormais en premier, suivant un procédé progressif destiné à apprivoiser l’opinion publique arabe.

Avec la conférence organisée à Manama sur le volet économique du Deal du siècle, accord élaboré par l’administration Trump pour mettre un terme au conflit arabo-israélien, cette normalisation a pris un important coup de pouce, en s’affichant désormais en public.

Mais Oman continue d’opter pour une politique prudente en affichant des choix équilibrés. Au lendemain de l’atelier du Bahreïn, elle a invité l’Autorité palestinienne a ouvrir une ambassade de la Palestine chez elle.

