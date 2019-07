Une délégation parlementaire jordanienne, s’est retiré le jeudi 4 juillet, du somment de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui s’est tenue à Luxembourg. Les députés en questions ont protesté auprès des organisateurs vu qu’on leur a attribué les places à côté des représentants de la délégation israélienne.

Le président de la délégation jordanienne, Ibrahim Al Qur’an a expliqué qu’en arrivant dans la salle, il avait remarqué que les deux délégations avaient été placées l’une à côté de l’autre. Il a alors demandé aux organisateurs d’éloigner la délégation israélienne, ce qu’ils ont refusé au motif que le protocole ne pouvait être modifié.

M.Qur’an a expliqué que « nos principes, notre morale et notre religion ne nous permettent pas de nous asseoir à côté de la délégation d’une entité sioniste qui souille nos lieux saints et assassine les vieillards, les femmes et les enfants sans défense ».

Pour sa part, le député Obeidat, qui fait partie de la délégation, a affirmé que « notre position reflète le refus de notre population à normaliser les relations avec l’occupation israélienne, ainsi que la volonté du peuple jordanien de défendre la cause palestinienne et AlQuds ».

Et d’ajouter : « Nous ne renoncerons pas à nos constantes nationales concernant les crimes israéliens à l’encontre du peuple palestinien…et nous refusons absolument de nous asseoir aux côtés des occupants et des usurpateurs de la chère Palestine ».

Sources: AlQuds al-Arabi + Médias israéliens