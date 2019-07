Les brigades du Hezbollah irakien ont souligné qu’il incombait au gouvernement d’expulser du pays les forces d’occupation américaines et les sociétés affiliées et de contrecarrer les activités des réseaux d’espionnage associés aux ambassades et, en premier lieu, à l’ambassade américaine.

Selon la chaîne Al-Mayadeen citée par l’ISNA, le Hezbollah irakien a déclaré soutenir les initiatives du gouvernement dans le sens du maintien de la sécurité.

« Les accusations erronées contre les combattants de la résistance peuvent nuire aux principaux éléments qui assurent la sécurité du pays », ont annoncé les brigades du Hezbollah avant d’ajouter qu’après la phase d’éradication du groupe terroriste Daech, le gouvernement devait rénover les institutions de la sécurité, poursuivre en justice tous les foyers criminels et régler le problème de la situation des miliciens affiliés à l’Irakien Usama al-Nujayfi, dont le nombre dépasse les 6 000 et qui conspirent depuis l’étranger.

Elles ont mis d’ailleurs l’accent sur la neutralisation des activités des réseaux d’espionnage associés aux ambassades et, en premier lieu, à l’ambassade américaine.

Jaafar al-Husseini, un porte-parole des brigades du Hezbollah irakien, a déclaré que la décision de l’intégration des Hachd al-Chaabi aux forces armées irakiennes restait ambiguë et était en cours de révision.

Dans une interview avec Al-Mayadeen, il a déclaré que « les Hachd sont une organisation militaire qui n’est pas régie par la réglementation propre au ministère de la Défense comme l’armée ou le centre de lutte antiterrorisme. C’est une composante de plusieurs groupes formés depuis 2003, date à laquelle les Américains se sont installés en Irak », a-t-il expliqué.

Source: PressTV