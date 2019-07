Le dernier essai de missiles balistiques de la Chine montre que le pays souhaite renforcer son pouvoir de marchandage lors de futures négociations avec les États-Unis, y compris dans le domaine commercial.

La semaine dernière, la Chine a testé un certain nombre de missiles balistiques anti-navires dans la mer de Chine méridionale. Selon les experts, par de tels exercices, la Chine vise à arracher des concessions à son rival américain lors de futurs pourparlers.

Selon le journal chinois South China, de nouvelles discussions bilatérales auront lieu dans la capitale chinoise, la semaine prochaine, après plusieurs appels téléphoniques entre les deux parties. Le test par Pékin des missiles balistiques était en fait une démonstration de force de l’armée chinoise face aux États-Unis.

Un expert des questions militaires chinoises a déclaré que « si vous voulez participer à des pourparlers, vous devriez avoir des leviers de pouvoir et la Chine sait comment agir ».

Selon l’IRNA, les États-Unis ont déclaré que la Chine avait testé, ces derniers jours, plusieurs missiles balistiques anti-navires dans la mer du Sud et dans des eaux controversées, et ce alors qu’elle avait promis de ne pas militariser la région.

L’Autorité océanique chinoise avait déjà annoncé dans un communiqué qu’elle comptait effectuer des exercices pendant cinq jours dans la région. Les tests balistiques ont eu lieu aux alentours des îles Spratley, source de conflits en mer de Chine méridionale.

L’expert des affaires militaires chinoises a ajouté que les pressions américaines sur la Chine ne se limitaient plus au commerce, et que Pékin était également mécontent des mesures entreprises par les USA au sujet de Hong Kong et de Taïwan.

La nouvelle du test de missiles balistiques chinois intervient alors que quelques jours auparavant, les dirigeants de la République populaire de Chine et des États-Unis se sont rencontrés au Japon et se sont mis d’accord sur le lancement des pourparlers commerciaux.

Source: PressTV