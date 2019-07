Conjointement au dévoilement de leurs nouvelles armes, les combattants d’Ansarullah poursuivent les opérations contre les aéroports du Sud saoudien, conditionnant l’arrêt des attaques à la levée du blocus contre les aéroports yéménites.

Dans la soirée du samedi 6 juillet, le porte-parole des forces armées yéménites, le brigadier général Yehya Sarii, a fait part d’une opération de haute précision menée par les drones de type Qasef K-2 de l’armée et d’Ansarallah contre le hangar des bombardiers ainsi que certaines zones militaires de l’aéroport de Jizane, ville située dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite.

« L’attaque contre les aéroports d’Arabie saoudite constitue une riposte aux crimes commis par les agresseurs et au blocus imposé au peuple yéménite depuis cinq ans », a déclaré le général Sarii, soulignant que l’opération a conduit à la suspension des vols dans cet aéroport.

Quelques heures plus tard, Sarii a fait état d’une attaque similaire contre plusieurs bases militaires stratégiques situées dans l’aéroport saoudien d’Abha, attaque qui a conduit, elle aussi, à la suspension du trafic aérien depuis et vers cette ville située au sud-ouest de la péninsule arabique.

Au cours des derniers mois, les aéroports d’Abha, de Jizane et de Najrane ont à plusieurs reprises fait l’objet des attaques balistiques de l’armée yéménite qui prévient que ses attaque se poursuivraient jusqu’à la levée du blocus dont font l’objet les aéroports yéménites, en particulier celui de Sanaa, la capitale.

Plusieurs mercenaires de la coalition abattus

Les forces yéménites ont par ailleurs, tiré plusieurs missiles balistiques de type « Zelzal-1 » contre les positions des mercenaires de la coalition saoudienne dans les districts d’al-Wazi’iyah et d’al-Jahmalieh dans la province de Taez, procédant ensuite à des attaques d’artillerie.

Les attaques ont fait plusieurs morts et blessés dans les rangs des mercenaires.

La ville de Taez et certains de ses quartiers sont sous le contrôle des forces du gouvernement de salut national (Sanaa). Les forces de la coalition saoudienne ont échoué dans toutes leurs tentatives d’envahir cette ville.

Toujours dans la soirée du samedi soir, les positions des mercenaires de la coalition à Qa’atabah dans la province d’Ad-Dhaleh ont été la cible d’un missile « Zelzal-1 » et de plusieurs obus tirés lors des attaques menées par les unités balistiques et d’artillerie des forces yéménites, tuant et blessant nombre d’entre eux.

7 mercenaires saoudiens ont par ailleurs été visé par les francs tireurs des forces yéménites, sur le front de Hirane à Hajjah.

De nouveaux armements sophistiqués dévoilées

Entre-temps, le porte-parole des forces yéménites a affirmé que de nouvelles armes sophistiquées seront dévoilées, dans l’après midi de ce dimanche 7 juillet, lors de l’inauguration de l’exposition militaire du martyr Sammad.

Selon le général Sarii, les forces yéménites lèveront le voile sur un nouveau missile de croisière ainsi que des drones modernisés.

Depuis la mort en martyre de Saleh Sammad, président du Conseil politique suprême du Yémen, suite à un bombardement saoudien contre son convoi le 21 avril dernier, les forces yéménites ont dévoilé à plusieurs reprises des armements de fabrication locale, en hommage à la résistance et à M.Sammad.

Sources: PressTV + AlMasirah