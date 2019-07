Les Etats-Unis ont sollicité l’Iran de les laisser mener une frappe limitée « pour sauver la face », lors de la crise survenue au lendemain de l’abattage par les gardiens de la révolution du drone américain au-dessus de ses eaux territoriales.

C’est le chef de l’organisation de défense civile au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) le général Gholam Reza Jalali qui a révélé ce fait ce lundi 7 juillet.

« Les États-Unis avaient demandé que l’Iran les laisse frapper des terrains vierges, histoire de se sauver la face », a-t-il indiqué. Assurant que la transmission de ce message s’est faite via des canaux diplomatiques lesquels ont également transmis aux Iraniens qu’ils ne devraient pas riposter à cette frappe limitée.

« Toute frappe sera considérée comme étant une déclaration de guerre. Elle déclencherait une riposte militaire d’envergure voire une guerre et ce sera l’Iran qui en définira les termes, le début et la fin», a alors répondu Téhéran, toujours selon M. Jalali.

Le 20 juin dernier, le CGRI a abattu via un missile sol-air de type Khordad 3 un drone américain de type RQ-4C Global Hawk, l’un des plus sophistiqués et les plus chers aussi avec un coût de plus de 200 millions de dollars la pièce. Il survolait des eaux territoriales iranienne dans le sud-ouest. Depuis, les Iraniens ont repêché plusieurs de ses débris et les ont montrés à la presse.

Justement, concernant ces morceaux, des experts américains ont exclu la semaine passée que l’Iran puisse tirer quelque chose de son « trophée » :

« Les éléments critiques… dont les Iraniens pourraient bénéficier ne sont pas les éléments structurels de l’avion ; il n’y a rien de classifié à ce sujet », avait déclaré le général à la retraite David Deptula, doyen de l’Institut Mitchell de l’AFA, au magazine Air Force.

“L’ampleur des dégâts provoqués par l’explosion d’un missile sol-air, qui détruit le matériel, et la descente qui en résulte, jusqu’à 15240 mètres d’altitude, en s’écrasant ensuite dans l’océan, causerait trop de dégâts pour qu’ils soient utiles, avait ajouté Deptula.

Or, du côté iranien, l’avis est contraire. « RQ-4C commence à nous livrer ses secrets », a révélé une source militaire à Téhéran, rapporte le site en ligne de la télévision iranienne Press TV.

