Cela fait des semaines que la base américaine à al-Anbar sert de lieu de rencontre entre les officiers US et les représentants des tribus sunnites, rencontres placées sous l’enseigne de « division ». La panoplie de tactiques US destinée à diviser les rangs des Hachd al-Chaabi, noyau d’une force de défense nationale, comptait en bonne place des « tentatives de soudoiement » pour acheter la composante sunnite de la Résistance irakienne. Or ces tentatives viennent d’échouer, lamentablement.

Depuis trois jours, une opération « préventive » est menée contre les agents takfiristes des troupes américaines avec l’aide effective des tribus sunnites.

L’opération est menée le long des frontières irako-syriennes et en complémentarité avec la vaste opération qui couvre elle, les trois provinces de Salaheddine, d’al-Anbar et de Ninive.

Sur les frontières avec la Syrie, il s’agit surtout de sécuriser l’immense désert qui se trouve à la frontière syrienne et qui sert de cachette aux supplétifs takfiristes des Américains. Des dizaines de tentatives d’infiltration en provenance de Deir ez-Zor sont neutralisées, tentatives pilotées depuis la base américaine à al-Tanf. A cette vaste opération prend part l’aviation irakienne.

Parallèlement aux convois d’armes US qui débarquent en provenance de la Jordanie à al-Anbar, il faut dénicher Daech, ses pièges à l’explosif, ses repaires souterrains.

La fouille se déroule parcelle par parcelle dans le désert, l’objectif étant de couper les axes d’approvisionnement des terroristes qui s’étendent jusqu’à Deir ez-Zor.

Le tout devra finir en trois jours, mais les opérations pourront durer plus. Les supplétifs des Américains ont l’intention de s’armer et de se réformer dans des localités sensibles que sont Al Ratba, Al Baaj, Beiji, Sharqat, Semera, Haditha et surtout al-Qaem. Cette dernière localité se trouve sur l’axe d’Abou Kamal et compte parmi les points de passage frontaliers les plus stratégiques.

La composante tribale de la Résistance que les Américains croyaient avoir soudoyé, a déjà identifié et neutralisé trois repaires cachés des terroristes. Elle a neutralisé des pièges à l’explosif et même deux motos piégés. Les tribus ont capturé des Daechistes avant de les livrer aux forces armées.

Où en est l’armée de l’air irakienne?

Depuis que les armées de l’air irano-irakienne coopèrent plus étroitement, la présence de l’aviation irakienne est plus sensible. Celle-ci participe en soutien aux troupes au sol dans des opérations au centre, à l’ouest et surtout sur les frontières avec la Syrie.

Première manifestation de l’intégration totale des Hachd au sein de l’armée irakienne après le décret en 10 point du PM irakien, les forces conjointes de la 7ème et de la 8ème division de l’armée participent aussi aux opérations à Kawaïs, à al-Kawin et à Umm al-Adham.

En désamorçant des pièges explosifs. En tout cas, et au premier jour de leurs opérations, les forces irakiennes avaient réussi à sécuriser 20 autres zones dans les provinces d’al-Anbar, de Ninive, de Salaheddine.

Côté syrien ?

Parallèlement aux opérations de la Résistance irakienne, l’armée syrienne a, elle aussi, lancé dimanche une opération dans l’ouest de Deir ez-Ezzor, visant les cellules dormantes (pro US) de près de la ville d’Al-Shoula. Lundi, l’armée syrienne et les Forces de défense nationales (FND) se sont largement déployées sur les frontières irakiennes où elles s ont commencé à mener une opération de nettoyage dans la partie sud-est du gouvernorat de Deir ez-Zor. Cette frontière par où passe l’axe ultra-stratégique Iran-Méditerranée voit ainsi une opération à trois niveaux : l’armée irakienne à Al-Anbar, la Résistance irakienne sur les frontières avec la Syrie et l’armée syrienne à Deir ez-Zor.

Dans la foulée, les Forces US prises de panique ont lancé à al-Tanf une manœuvre mobilisant les terroristes de l’ASL.

Des images sont publiées mettant en scène les deux armées syrienne et irakienne se rencontrer sur les frontières.

Sur la vidéo, le commandant de la 8ème division de l’armée irakienne a salué un officier de l’armée syrienne. Au cours de leur conversation, le commandant irakien parle d’unité entre les deux armées qui combattent des groupes terroristes tels que Daech. Aux dernières nouvelles, le ministre irakien de la Défense, le général al-Shammari a rendu visite à ses troupes sur les forces irakiennes.

