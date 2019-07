Une série d’annonces faites à Téhéran au cours de la semaine dernière a amené la situation autour de l’accord nucléaire iranien de 2015 (connu sous le nom de JCPOA) – et de l’impasse américano-iranienne – à un point de rupture.

Le 1er juillet, il s’est avéré que l’Iran a dépassé la limite des stocks d’uranium enrichi en vertu du JCPOA, qui est de 300 tonnes. Le 8 juillet, Téhéran a annoncé une réduction de ses obligations en commençant à enrichir de l’uranium d’une pureté supérieure à 3,67 % pour répondre aux besoins de ses centrales électriques. (L’Iran avait précédemment déclaré qu’il avait besoin de 5 % d’enrichissement pour sa centrale nucléaire de Bouchehr et de 20 % pour le réacteur de recherche de Téhéran).

Un seuil critique a été atteint. La fiche d’information du ministère iranien des Affaires Étrangères explique comment cela s’est produit.

Téhéran a qualifié les mesures prises la semaine dernière de mesures correctives en vertu du paragraphe 36 du JCPOA, qu’il est habilité à prendre pour protéger ses intérêts. Téhéran affirme également qu’il s’agit d’étapes réversibles si seuls les E3 (Grande-Bretagne, France et Allemagne) se conforment au JCPOA.

Sans cela, Téhéran a prévenu que tous les 60 jours, elle pourrait prendre d’autres mesures pour se débarrasser de ses engagements. Néanmoins, Téhéran reconnaît également que même si les E3 ne répondent pas encore aux demandes de l’Iran, en particulier en ce qui concerne un système de paiement direct sans dollar appelé INSTEX, certains efforts dans ce sens se poursuivent et pourraient encore porter leurs fruits.

De même, des pourparlers sont en cours avec la Chine et le Royaume-Uni au sujet de la reconception du réacteur Arak (que les États-Unis s’étaient initialement engagés à réaliser dans le cadre du JCPOA), bien que l’Iran dispose de la technologie lui permettant de reconcevoir seul le réacteur si ces pourparlers ne donnent aucun résultat.

Dans l’ensemble, Téhéran a pris certaines mesures modestes qui n’équivalent même pas à une course furtive aux armes nucléaires. Au contraire, ces mesures sont transparentes et il n’y a aucune tentative de restreindre l’accès des inspecteurs de l’AIEA aux installations nucléaires de l’Iran. Téhéran ne conteste pas non plus les mesures intrusives de l’AIEA.

C’est crucial. En résumé, Téhéran a donné un double signal. Premièrement, les coûts de la politique américaine de « pression maximale » vont augmenter régulièrement, Téhéran devant faire face à une escalade constante.

Deuxièmement, les autres signataires du JCPOA (E3, Russie et Chine) ne peuvent plus tergiverser et doivent rendre à l’Iran le respect impeccable du JCOPA en lui fournissant une bouée de sauvetage économique.

Encore une fois, il y a aussi un message caché. Tout comme l’Iran est en train de prendre ses distances avec le JCOPA – bien qu’à contrecœur et avec des réserves – il ne conspire pas pour tuer l’accord de 2015.

Curieusement, la principale motivation de l’Iran est toujours de ramener d’une manière ou d’une autre les États-Unis dans le JCPOA. Et Téhéran prend au sérieux l’aversion déclarée de Trump pour la guerre.

L’essentiel reste donc là où il était : L’administration de Trump a-t-elle la capacité intellectuelle et la sensibilité nécessaires pour comprendre la culture et la psyché iraniennes (persanes) ? Comprend-il que les Iraniens ne négocient jamais sous la menace ?

Le bon côté, paradoxalement, c’est que Trump a surjoué ses cartes et se retrouve aujourd’hui avec peu d’options à part une frappe militaire qui aurait des conséquences incalculables et catastrophiques. La stratégie de pression maximale des États-Unis a effectivement conduit l’Iran à la position d’avant 2015. D’autre part, le projet de changement de régime piloté par le conseiller à la sécurité nationale John Bolton et financé de façon extravagante par le département d’État a échoué.

Il n’y a aucun signe de soulèvement en Iran contre les autorités. Bien sûr, il y a des dissensions en Iran, elles ont toujours existé et existeront toujours, mais elles sont loin de menacer la vie du régime.

Malheureusement, on oublie que les négociations menant à l’accord de 2015 n’ont été possibles qu’après que les États-Unis aient clairement rejeté le programme de « changement de régime » à l’égard de l’Iran et, deuxièmement, après que les États-Unis aient concédé à l’Iran le droit d’enrichir l’uranium comme tout État non membre du Traité de non-prolifération nucléaire.

En d’autres termes, si le Président Trump veut sérieusement négocier avec Téhéran, il doit abandonner l’approche de la « pression maximale » en stoppant au moins l’escalade et en offrant un répit économique en suspendant certaines des sanctions. L’un des moyens serait de permettre à l’INSTEX – la voie commerciale de l’Europe pour faire des affaires avec l’Iran malgré les sanctions américaines – de devenir réellement fonctionnel dans les jours à venir. Trump peut le faire s’il le souhaite, en feignant simplement d’être indifférent à l’INSTEX qui fournit le mécanisme permettant aux entreprises européennes, russes, turques, chinoises ou indiennes de reprendre leurs activités commerciales avec l’Iran.

Cela nous amène à la conversation téléphonique entre le Président français Emmanuel Macron et le Président iranien Hassan Rouhani, samedi dernier. Bien sûr, Macron agit comme intermédiaire entre Trump et Rouhani pour faciliter les négociations. Les Français ont précisé qu’il n’y a aucun moyen de déclencher le mécanisme de règlement des différends de l’accord nucléaire pour l’instant – « ce n’est pas une option pour le moment » – bien que Macron ait déclaré que l’annonce faite dimanche par Téhéran constituait une « violation » du JCPOA.

Des consultations houleuses ont lieu dans les coulisses alors même qu’une réunion d’urgence de l’AIEA est prévue à Vienne mercredi à la demande des États-Unis. La coopération de l’Iran avec les inspections très intrusives de ses installations nucléaires par l’AIEA est le point central. L’Iran assistera à la réunion.

Macron a sondé Rouhani samedi sur la présence de responsables américains lors des futurs pourparlers entre l’Iran et les autres parties au JCPOA -« 4+1 » (Chine, Russie, Grande-Bretagne, France et Allemagne). Rouhani était d’accord pour dire que cela ne devrait pas signifier la renégociation du JCPOA. Il a ajouté que Téhéran ne s’opposera pas à la participation des États-Unis aux réunions du 4+1, à condition que l’administration Trump lève les sanctions.



Il y a fort à parier que ces échanges et discussions de haut niveau sur de nouvelles idées et initiatives pourraient ouvrir la voie à la formation de nouveaux pourparlers entre les États-Unis et l’Iran.

Par M.K. Bhadrakumar: ancien diplomate indien.

Sources : Iran’s shock therapy breaks JCPOA stalemate; traduit par Réseau International