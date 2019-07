Au cours d’une interview diffusée sur la chaine satellitaire al Manar, le SG du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah s’est exprimé, en toute transparence sur diverses questions sensibles : portant sur une éventuelle guerre entre l’Iran et les USA, ou une guerre avec Israël, ou sur le dossier syrien, yéménite, ou sur le deal du siècle.

Pendant deux heures, le SG du Hezbollah a insisté à répondre à toutes les questions, même les plus épineuses, commentant que « d’habitude il ne répond pas à ce genre de questions, mais qu’il tenait à le faire ».

Sur les capacités militaires du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah a affirmé que « le Hezbollah est capable de détruire Israël, une destruction indescriptible, un paysage inimaginable » soulignant « les israéliens le savent, peu importe ce qu’en pense les arabes. Certes, toute guerre avec Israël sera plus importante que celle de 2006, car nos capacités balistiques, humaines, tant au niveau des forces terrestres, maritimes et même aériennes ont changé, par contre, ce qui sera nouveau c’est que dans toute prochaine guerre contre Israël l’entrainera au bout du gouffre. Car, Israël est une entité qui a perdu ses capacités de survie, et en cela les USA ne peuvent rien faire ».

Pour ce qui est du deal du siècle, le SG du Hezbollah a souligné qu’ « il a échoué car il ne comprend pas les facteurs de réussite, au contraire il est miné de l’intérieur, et c’est alQods qui empêche ce deal de voir le jour »..

« L’arrogance américaine a tiré sa dernière balle contre le deal avec la décision de Trump de faire d’alQods, capitale d’Israël » a-t-il ajouté..

Pour ce qui est de la Syrie, son éminence a affirmé que « la victoire de l’armée, du peuple et de la direction syrienne est réelle, certes quelques dossier restent ouverts, comme Idlib, le nord de la Syrie, etc ».

« Il faut savoir qu’il y a une sérieuse coopération entre la Russie et l’Iran en Syrie à tous les niveaux, car aujourd’hui, la Russie et l’Iran sont plus proches que jamais auparavant », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les raids israéliens contre la Syrie, pourquoi le Hezbollah ou la Syrie ne ripostent pas, il a répondu : « sachez que les agressions israéliennes contre la syrie ne sont pas en hausse, elles continuent avec une certaine temporalité, mais les frappes n’ont pas changé, voire il n’y a pas d’objectifs sérieux, Netanyahou veut seulement rappeler la région et le monde et la Syrie qu’il existe toujours ».

Concernant une guerre américaine contre l’Iran, Sayyed Nasrallah a souligné « qu’une guerre déclenchée par les USA contre l’Iran n’aura pas lieu. Certes, il y a aux usa des gens qui veulent cette guerre. Et une guerre déclenchée par l’Iran n’aura pas lieu ».

Voire, « une guerre provoquée indirectement ou une escalade des frappes conduisant à une guerre ne peut avoir lieu, car les deux parties vont éviter de se laisser entrainer dans ce genre d’escalade, car nous parlons de deux grandes puissances qui ont des institutions etc. preuve à l’appui ce qui s’est passé récemment avec la chute du chasseur-drone espion par l’Iran ».

Principaux points de l’interview:

Guerre israéo-hezbollah:

Le Hezbollah est capable de détruire Israël, destruction indescriptible, le paysage est inimaginable..

Les israéliens le savent peu importe ce qu’en pense les arabes. Car, pas seulement nos capacités humaines, balistiques, se sont renforcés qualitativement et quantitativement, mais aussi nos forces terrestres ont quadruplé, nos forces maritimes et aériennes. En 2006, nous possédions quelques drones chasseurs, aujourd’hui, nous en avions suffisamment. Auj. nous avons acquis de l’expérience dans les stratégies offensives, en plus des stratégies de défense, nous avons renforcé nos unités de combat.

Cela dit, une guerre avec Israël – je dis Israël pour simplifier mais celle-ci n’existe pas pour nous en tant que telle.

La guerre est écartable à cause de l’équilibre de la terreur que nous avons imposé, notre puissance de dissuasion empêche la guerre et force les israéliens à toujours revoir leurs calculs, leurs stratégies militaires..

Ce qui sera nouveau dans une prochaine guerre c’est que les israéliens seront entrainé au bout du gouffre..

Nous n’avons pas une stratégie de guerre classique, nous sommes une résistance nous avons notre méthode, notre stratégie.

Le Hezbolah est une institution, il n’est pas lié à une personne, ne dépend de personne, et donc si je meurs ou que je tombe en martyr cela n’aura pas un effet sur la stratégie du Hezbollah encore moins sur la résistance, et cela nous l’avons prouvé lors de l’assassinat du SG du Hezbollah dans les années 80 par Israël, le Hezbollah est une institution qui opère en tant que telle, et c’est là son point fort je suis un élément de cette institution mais je ne dirige pas tout, Israël croit qu’avec ma mort le Hezbollah sera terminé. C’est une illusion.

Bien sûr nous prenons nos précautions, non pas parce que nous craignons la mort, mais nous ne voulons pas donner à l’ennemi la victoire d’avoir réussi à nous viser.

NOUS somme sûrs de notre victoire dans toute prochaine guerre contre Israël, car nous comptons sur Allah, et cela signifie que nous sommes aux cotes du droit, de la justice..

Les paroles de M. Houthi résument bien cette idée, il a dit que MBS a le soutien des USA, des israéliens, des satellites, des armes, des munitions, des chasseurs, et malgré cela, il a perdu : alors que nous n’avions rien et nous avons résisté, telle est la preuve qu’Allah est avec nous.

Selon la logique de l’évolution des évènements en Palestine occupée, je me vois prier à alQods, mais personne ne sait qu’Allah nous réserve, et donc selon la logique d’alghayb (au-delà) je ne sais pas, mais telle est la vérité, Israël est une entité qui a perdu ses capacités de survie, mais il ne tient debout que Grace au soutien des usa, c’est tout.. Même les usa ne peuvent débarquer en méditerrané pour sauver Israël s’il n’a pas ses capacités de survie.

Source: Al-Manar