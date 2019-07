De vastes manœuvres ont commencé en Arabie saoudite engageant des centaines de soldats US et d’impressionnantes quantités d’armements, a rapporté le site en ligne francophone de la télévision iranienne Press TV.

Ces exercices se déroulent dans La province d’al-Charkiya et les villes de Hasa et Qatif, à l’est du royaume, limitrophe avec le Bahreïn. Pays dont le régime est allié de l’Arabie saoudite.

Ces exercices interviennent au moment où les forces soaudiennes et leurs mercenaires étrangers sont largement mis à l’épreuve par la guerre au Yémen. Mais ces manœuvres pourrait cacher d’autres desseins, estime Press TV.

Le déploiement de force US a eu lieu le 6 juillet à Hafar al-Batin, à 70 kilomètres des frontières irakiennes, où les exercices militaires conjoints avec les forces terrestres saoudiennes ont débuté dimanche soir, baptisés « Commandant passionné 2019 », rapportent des sources d’information citées par Press TV.

Elles se déroulent dans la cité militaire du roi Khaled, qui abrite une grande base militaire ayant une capacité d’accueillir 65.000 hommes et toutes les installations nécessaires, y compris une grande base aérienne.

« L’objectif déclaré de ces manœuvres est de renforcer la coopération et la coordination militaire de part et d’autre et d’échanger les expériences et d’élever le niveau de préparation des deux parties afin de faire face aux menaces régionales a déclaré le brigadier général Saleh ben Ahmed al-Zahrani, commandant de la zone nord de l’Arabie saoudite. De l’autre côté des frontières, se trouve en effet la province irakienne d’al-Anbar où les forces irakiennes mènent en ce moment une vaste opération antiterroriste avec en toile de fond le démantèlement des cellules de Daech.

Riyad affirme que ces exercices s’inscrivent dans le « prolongement des exercices conjoints entre l’armée de terre saoudienne et les forces américaines et qu’elles visent à renforcer la compatibilité des actions militaires communes et de la coopération entre les deux pays, à échanger des expériences et à renforcer l’état de préparation au combat pour faire face aux menaces régionales ».

Les exercices militaires durent deux semaines, au cours desquels un certain nombre de tâches d’entraînement sont effectuées dans le contexte d’opérations militaires conventionnelles et non conventionnelles. Par le terme « non conventionnel », on entend surtout des opérations commandos.

Les Américains en sont-ils désormais à explorer un troisième front de combat à ouvrir en Arabie saoudite, lequel mettrait Riyad face à l’Irak et ce, dans le strict objectif de neutraliser la Résistance irakienne?