Le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division, Abdelrahim Moussawi, a affirmé : « Nous n’avons jamais commencé une guerre et nous n’allons pas le faire. Ceci étant, notre puissance militaire est loin d’avoir un caractère exclusivement défensif. Notre puissance offensive et nos capacités à infliger des coups aux agresseurs sont dévastatrices. Nous leur ferons regretter leur agression ».

Et le général d’ajouter : « » Nous n’avons jamais déclenché une guerre et nous le ferons pas, mais nous ne resterons pas non plus au stade de défense, au cas d’agression ».

Pour le commandant en chef de l’armée iranienne, » la situation actuelle au Moyen-Orient voire dans le monde appelle à une préparation militaire accrue ».

Ailleurs dans son discours, le général Moussawi a rappelé » les capacités déjà prouvées » des forces iraniennes à « se défendre contre les agresseurs lors de la guerre des huit ans dans les années 1980 menée par l’ancien dictateur irakien Saddam Hussein » : « Aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus puissants dans la défense de nos valeurs et de notre pays. Pour la protection de notre pays, nous ne reculerons pas d’un centimètre ».

Les propos du général iranien interviennent alors que les Etats-Unis ont annoncé vouloir créer une coalition militaire pour « protéger le trafic des pétroliers » à la fois dans le golfe Persique et en mer Rouge. Cette coalition ne compte pour l’heure que la Grande-Bretagne, les alliés arabes et occidentaux de Washington ayant peur des répercussions de la mise en place d’un plan aussi dangereux.

Source: Farsnews