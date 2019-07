Alors que les militaires israéliens sont de plus en plus nombreux à se faire hacker par les membres de la Résistance palestinienne, les médias israéliens viennent de signaler un possible incendie dans une usine d’armes au sud de Tel-Aviv.

Un important panache de fumée s’est levé dans la matinée du lundi 15 juillet au-dessus d’une usine de fabrication d’armes israélienne située dans le centre de Ramat Hasharon au sud de Tel-Aviv. La fumée était due à une explosion dans le four industriel surchauffé.

Diverses armes telles que des pistolets Colt, des mitrailleuses, des obus de mortier et drones sont fabriquées dans l’usine IMI (Israel Military Industries).

La nouvelle intervient alors que Jerusalem Post fait état dans son numéro de ce lundi 15 juillet des tentatives audacieuses de Hamas d’obtenir des renseignements des troupes israéliennes stationnées le long de la frontière avec la bande de Gaza, et ce à l’aide de l’application de messagerie en ligne WhatsApp.

Les troupes israéliennes ont été invitées à signaler tous les messages suspects aux commandants.

Se faisant passer pour des soldats, les membres du Hamas ont contacté les troupes par WhatsApp et ont ainsi obtenu des informations dont, les déplacements des troupes.

Un soldat servant dans la brigade de parachutistes a reçu des massages sur WhatsApp d’une personne inconnue lui demandant d’envoyer les dates des prochains exercices que la brigade comptait organiser dans les mois à venir et au moment où les troupes devaient quitter la zone.

Selon le journal israélien, une enquête a été ouverte sur la manière dont le membre du Hamas a mis la main sur les informations confidentielles.

L’unité du porte-parole de l’armée israélienne a reconnu les efforts déployés par la Résistance palestinienne visant à collecter des informations auprès des soldats, appelant dans un communiqué tout le personnel civil et militaire à agir avec prudence.

L’armée a exhorté les troupes à n’accepter aucune demande venant d’inconnus, à télécharger des applications qu’à partir de l’App Store note Jerusalem Post.

Ce n’est pas une première, et ce ne sera pas la dernière non plus. L’armée israélienne a récemment lancé deux opérations avant de découvrir que des membres du Hamas avaient tenté de retenir l’attention des soldats avec leurs smartphones. Selon l’armée, des centaines de personnes soupçonnées d’approcher des soldats en ligne ont été signalées depuis janvier 2017.

Source: Avec AlManar + AFP+ PressTV + AlAlam