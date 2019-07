Les imams de la prière collective ont été reçus par le Leader de la Révolution islamique, ce mardi 16 juillet, 40 ans après la première prière de vendredi du Téhéran, tenue au lendemain de la victoire de la Révolution islamique.

« Le fléau le plus grand qui ronge les puissances occidentales c’est leur arrogance. Si l’Etat qu’elles ont en face est un état faible et désorganisé, cette arrogance finira par le mettre à pas. Mais s’il s’agit d’un Etat puissant, un Etat qui connaît ces mêmes puissances occidentale sur leurs vrais jours et qui sait comment leur tenir tête et bien celles-ci ne pourront avoir gain cause. Entre nous et l’Europe c’est cette même arrogance qui fait perdurer les divergences. Comme l’a précisé notre ministre des Affaires étrangères, l’Europe, suivant l’accord de Vienne, a 11 engagements différents à remplir. C’est notre plus grand diplomate habitué au langage diplomatique qui le dit ouvertement. Quant à nous, nous avons rempli la totalité de nos engagements et même un peu plus. Depuis que nous avons commencé à réduire par palier nos engagements cette même Europe se permet de protester et de nous en demander des comptes. Comment est-ce concevable alors que les signataires de l’accord sont bien loin d’avoir respecté leur signature. L’Iran continuera à réduire ses engagements quel qu’il en soit le coup », a souligné le Leader de la Révolution islamique.

Evoquant le détournement du pétrolier par les commandos de la Royal Navy, le Leader de la Révolution islamique a précisé : « C’est dans ce contexte que la Grande-Bretagne commet un scandaleux acte de piratage et détourne éhontément notre pétrolier. Il commet un crime infâme et tente de le donner un aspect légal. Or, la République islamique d’Iran et ses forces vives ne laisseront pas sans réponse cet acte ignoble. »

Source: PressTV