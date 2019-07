Selon l’agence russe Sputnik, un avion militaire américain se serait approché, le mardi 16 juillet, de la frontière syrienne et aurait tenté de duper la DCA de la Syrie en se faisant passer pour un petit avion civil.

Il s’agissait d’un avion d’espionnage qui tentait de s’approcher de la base militaire russe Hmeïmim en se présentant comme un avion de ligne qui avait décollé de l’Amérique latine, indique un expert.

Un autre expert pense pour sa part que l’avion américain avait pour mission de vérifier le système de défense antiaérienne de la Syrie.

Depuis quelques mois, les frappes aux drones contre la base aérienne russe à Hmeïmim sont récurrentes. La plupart de ces appareils sont contrôlés par des avions de surveillance américains P-8 Poséidon. En janvier 2018, treize véhicules aériens sans pilote (UAV) se sont approchés de la base russe au moment où un avion de reconnaissance Poséidon patrouillait au-dessus de la Méditerranée.

Lorsque la Russie a activé ses contre-mesures électroniques, les drones ont poursuivi leur mission en mode manuel, a expliqué l’expert qui ajoute : « La vaste armada US déployée en Méditerranée ne chôme pas. Les groupes de combat des porte-avions nucléaires USS John C. Stennis et Abraham Lincoln y ont été envoyés et ils travaillent constamment pour à la fois tester les capacités russes et chercher des noises à Moscou. Car imaginez ce qui se produirait si ces drones réussissaient à abattre leurs cibles : la Russie ne pourrait plus se contenter de bombarder la banlieue d’Idlib. Elle devrait frapper directement les terroristes pro-Ankara ; voire l’armée turque à Idlib. C’est ce que souhaitent les Américains », ajoute l’expert.

Source: Avec Press Tv