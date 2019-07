Le journal Yediot Ahronot lève un autre coin de voile sur de vastes opérations de contre-espionnage de la Résistance contre Israël.

Selon le journal, les unités des parachutistes de l’armée de l’air israélien ont bien fait l’objet d’une opération. « Le Hamas aurait obtenu des renseignements sensibles et dangereux sur les projets d’opérations d’Israël dans la bande de Gaza. Les taupes du Hamas qui maîtrisaient l’hébreu, se seraient faits identifier comme étant des officiers de l’armée israélienne et auraient obtenu des renseignements hautement confidentiels, lors des communications avec les officiers et les militaires israéliens ».

Se référant aux propos de certaines sources militaires, Yediot Ahronot a précisé que la Résistance palestinienne avait promu son savoir-faire pour cumuler les renseignements sensibles appartenant à l’ennemi, en se servant des possibilités cybernétiques.

« C’est en se servant de ces mêmes renseignements sensibles que le Hamas aurait réussi à s’infiltrer dans les unités de parachutistes de l’armée de l’air. Terrible révélation si on se rappelle que ce sont ces mêmes unités qui devraient envahir Gaza, lors de la prochaine guerre», selon le journal.

Selon le journal, la Résistance a réactivé « ses cellules » pour collecter de plus amples renseignements sur l’état des troupes israéliennes postées autour de la bande de Gaza : » Elle commence même à étendre ses réseaux en Cisjordanie, ce qui explique un réel risque pour nos forces en Cisjordanie. Le groupe palestinien a essayé à plusieurs reprises au cours des dernières années d’obtenir des informations sensibles de soldats de la région frontalière en utilisant de faux comptes de réseaux sociaux et des applications de rencontres ou via Facebook à l’aide d’applications de suivi de localisation ».

Yediot Ahronot évoque ensuite le cas d’un soldat parachutiste et écrit: « Un soldat de combat servant avec une unité de parachutistes a reçu un message sur le service de messagerie WhatsApp d’un numéro inconnu. Le message a été envoyé par une personne qui s’est identifiée comme membre d’une autre unité demandant des informations, notamment lorsque les parachutistes devaient quitter la zone.

L’armée israélienne a dernièrement publié un communiqué, appelant tout le personnel civil et militaire de l’armée à agir avec « prudence et responsabilité » face à des contacts inconnus sur les réseaux sociaux.

Le 15 juillet, Jerusalem Post a fait état des « tentatives audacieuses du Hamas » d’obtenir des renseignements sur les troupes israéliennes stationnées le long de la frontière avec la bande de Gaza, et ce, à l’aide de la messagerie WhatsApp.

Source: Press TV