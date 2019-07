Les forces yéménites (armée + Ansarullah) ont annoncé, le mercredi 17 juillet, avoir mené une attaque d’envergure visant l’aéroport de Jizane dans le sud d’Arabie Saoudite.

Le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a déclaré que « les drones de type Qasef 2K ont attaqué, mercredi matin, l’aéroport régional de Jizane « .

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Sarii a ajouté que « l’opération a visé d’importantes cibles militaires à l’aéroport de Jizane et entraîné une perturbation du trafic aérien, et ce, en riposte aux agressions saoudiennes visant le peuple yéménite ».

L’annonce a été faite quelques heures après une annonce similaire des forces yéménites concernant une attaque à grande échelle contre le même aéroport, entraînant la perturbation du trafic.

2 attaques contre la base du roi Khaled

L’unité des drones des forces yéménites a également mené deux nouvelles attaques contre la base aérienne du roi Khaled, dans la ville de Khamis Mcheit à Asir (sud ouest de l’Arabie).

Des cibles militaires ultra-sensibles ont été visées avec précision, a en outre précisé M.Sarii.

Les forces de la coalition saoudienne ont mené durant les 12 dernières heures plus de 19 raids contre différentes régions du Yémen.

La guerre au Yémen est entrée dans une nouvelle phase après la récente intensification du bombardement des centres militaires et des aéroports saoudiens par les troupes yéménites en riposte au blocus aérien et naval contre ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe.

Le porte-parole d’Ansarullah, Mohammad Abdelsalam, a réaffirmé lundi que « les attaques en représailles des troupes yéménites ne cesseront que si l’Arabie saoudite met fin à son agression militaire et lève le blocus contre le peuple yéménite ».

Ansarullah menace de frapper l’ennemi dans sa profondeur

Entre-temps, le président du Conseil politique suprême au Yémen, Mehdi al-Mashat, a fortement menacé la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

« Nous utiliserons tout ce qui nous est disponible pour frapper profondément l’ennemi afin de le forcer à cesser son agression », a déclaré M.Mashat lors de sa rencontre avec l’envoyé spécial des Nations Unies auprès du Secrétaire général de l’ONU, Martin Griffiths.

Sur un autre plan, M.Mashat a expliqué que « l’armée et les comités populaires ont honoré de manière unilatérale leurs engagements dans l’accord de trêve à Hodeïda, tandis que l’autre partie (pro-coalition) n’a pas mis en œuvre même un pas qui prouve qu’elle a des intentions de paix ».

« La mise en œuvre unilatérale par l’armée et les comités populaires s’inscrivait dans le cadre de notre souci de parvenir à la paix et contribué à la levée des souffrances de notre peuple. »

Le président du Conseil politique suprême s’est félicité des mesures prises par l’armée et les comités populaires pour se redéployer des ports de Hodeidah, soulignant la nécessité pour l’ONU de faire pression sur l’autre partie pour qu’elle ne s’acquitte pas de ses obligations, ouvre l’aéroport de Sanaa et met fin à la guerre économique contre le peuple yéménite.

La guerre saoudienne contre le Yémen lancée, depuis mars 2015, a entrainé la mort de plus de 15.000 civils et causé la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu.

Sources : AlMasirah+ Actualité News + Abna+ mbs news