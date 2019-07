Le président iranien Hassan Rohani a appelé jeudi l’Europe à « intensifier ses efforts » pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien (PGAC), lors d’une conversation téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron.

Les présidents iranien et français ont discuté des questions bilatérales, régionales et internationales et insisté sur la nécessité de mener des efforts pour sauver le Plan global d’action conjoint.

« La République islamique d’Iran est déterminée à garder ouverts tous les canaux permettant de préserver » l’accord nucléaire, a dit M. Rohani cité par le site de la présidence iranienne.

« L’Europe doit intensifier ses efforts en vue de réaliser les attentes légitimes de l’Iran et de mettre un terme à la guerre économique des États-Unis » contre l’Iran, a-t-il ajouté.

« La partie européenne et la partie iranienne doivent essayer de prendre des mesures équilibrées en vue de sauver » le PGAC. « Il y a des gens aux États-Unis qui ne veulent pas voir réussir les tentatives de maintenir » l’accord, a encore dit M. Rohani.

Évoquant la nécessité de faire des échanges via l’instrument financier INSTEX afin de faciliter les transactions financières avec l’Iran, le président iranien a averti que « le temps qui passe et les occasions manquées [finiront par forcer] l’Iran à mettre en œuvre [la] troisième étape » de son plan de réduction de ses engagements en vertu de l’accord de Vienne.

Rohani a déclaré que la levée de sanctions américaines pourrait également servir de solution pour sauver l’accord et permettre un retour à la situation qui prévalait dans le passé.

Le président français a dit de son côté que la France accordait une importance particulière à la solution des problèmes et au maintien du PGAC, ajoutant qu’il exigeait des efforts de la part de toutes les parties.

Source: Avec PressTV