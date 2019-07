Les gardiens de la Révolution islamique ont publié une séquence filmée (heure et date d’enregistrement des images) par un drone iranien survolant le détroit d’Hormuz et surveillant un navire de la marine américaine, réfutant les allégations de Washington selon lesquelles le drone avait été abattu par les forces marines américaines, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Dans son communiqué, les Gardiens affirment : « Ces images prouvent que le drone iranien surveillait le ciel du détroit d’Hormuz avant l’entrée du navire américain et qu’une fois que l’USS Boxer a traversé le détroit, il a envoyéles images à sa base avant de la regagner. Sa mission de routine s’est donc achevée avec succès et sans incident. Les unités navales et aérospatiales du CGRI contrôlent sans relâche le trafic des voies maritimes stratégiques que sont le détroit d’Hormuz et le golfe Persique et surveillent tout agissement des forces terroristes américaines et britanniques, quitte à riposter à tout acte d’agression contraire au droit international ».

Pour sa part, le département des relations publiques des Gardiens de la révolution a souligné dans un second communiqué ce vendredi que « la vidéo avait été diffusée dans le but de dévoiler les mensonges de Washington. Et aussi, suite à la promesse donnée de fournir des images de drones de la force aérospatiale du CGRI filamt le navire de guerre USS Boxer qui avait prétendument abattu un drone iranien jeudi dans le détroit d’Hormuz.

Et d’ajouter : » Les forces aérospatiales du CGRI, à l’aide des renseignements des forces armées, ont surveillé pendant trois heures, le jeudi 18 juillet, le navire de guerre USS Boxer et cinq autres vedettes de la marine US, dès leur arrivée dans le détroit d’Hormuz ».

Source: Farsnews