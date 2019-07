L’unité des drones des forces yéménites a de nouveau mené, le samedi 20 juillet, une nouvelle attaque contre la base aérienne du roi Khaled, dans la ville de Khamis Mcheit à Asir (sud ouest de l’Arabie).

Le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a déclaré que « les drones de type Qasef 2K ont visé avec précisions plusieurs radars et d’autres cibles militaires sensibles ».

Et d’affirmer : « ces opérations constituent une riposte aux crimes et embargo menés par la coalition saoudienne contre le peuple yéménite ». Les forces de la coalition saoudienne ont mené durant les 12 dernières heures plus de 25 raids contre différentes régions du Yémen.

Entre-temps, une source militaire yéménite a fait état de la mort d’un grand nombre de soldats saoudiens et de mercenaires suite à des opérations menées sur plusieurs fronts à la frontière avec l’Arabie saoudite.

Source: Traduit d'AlMasirah