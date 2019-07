Les gardiens de la Révolution islamique ont diffusé une vidéo montrant l’opération de l’arraisonnement du pétrolier britannique Stena Impero par les commandos de la force navale.

Le porte-parole du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le général de brigade Ramezan Sharif, a déclaré que « le pétrolier britannique avait éteint son GPS et qu’il est entré dans le golfe Persique par le Sud au lieu de se diriger vers l’entrée du golfe Persique dans le détroit d’Hormuz ».

Et de poursuivre : »Le pétrolier britannique a été arraisonné après avoir négligé les avertissements et les alertes d’une unité de la Force navale du Corps des gardiens de la Révolution islamique. En plus, une frégate de la Royal Navy est intervenue et deux de ses hélicoptères ont commencé à voler pour empêcher les commandos du Corps des gardiens de la Révolution islamique d’accomplir leur mission mais ces derniers ont fait preuve de fermeté et de rapidité ».

Et d’ajouter : » le pétrolier britannique a violé la loi et a impliqué une frégate militaire, dans ce contexte, nous insistons fermement à l’application de la loi et de la souveraineté nationale dans le golfe Persique et le détroit d’Hormuz ».

Et de noter : « nos forces armées e sont fermement engagés dans l’application des lois internationales ainsi que de la souveraineté nationale dans les eaux territoriales du golfe Persique et du détroit d’Hormuz, et ne permettront pas un comportement inhabituel de la part de navires étrangers ».

Pour sa part,le directeur général de l’Organisation des Ports et de la Navigation de la province de Hormozgan a déclaré que les 23 membres d’équipage du pétrolier britannique saisi par les forces iraniennes dans le détroit d’Ormuz devraient rester à bord du navire pour des raisons de sécurité.

Et de poursuivre : » Il y a 18 Indiens et cinq membres d’équipage originaires de Russie, des Philippines, de Lettonie et d’autres pays qui sont à bord de Stena Impero. Le capitaine est Indien, mais le pétrolier est sous pavillon britannique ».

Et d’ajouter: » L’équipage, composé de 23 membres, se trouve désormais au port de Bandar Abbas et restera à bord du pétrolier pour des raisons de sécurité ».

» Le pétrolier a été impliqué dans un incident avec un bateau de pêche iranien. Lorsque le bateau a lancé un appel de détresse, le capitaine du bateau avait tenté d’entrer en contact avec le pétrolier britannique, mais aucun signal n’avait été reçu , a-t-il souligné.

M. Afifipour a également insisté que ce pétrolier britannique n’avait pas de cargaison et probablement les membres d’équipage seront convoqués pour des réponses techniques.

Source: AlManar + Agences