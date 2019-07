La saisie de pétroliers britanniques dans le détroit d’Ormuz est le signal que la patience de l’Iran s’est épuisée, en raison de l’inaction européenne pendant plus d’un an après le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire, ont déclaré des analystes à Russia Today.

Avant mai, l’Iran a fait preuve d’une extrême retenue malgré les sanctions américaines et sa frustration face à l’incapacité de l’Europe à compenser les pertes qu’elle a causées, a déclaré Hamed Mousavi, professeur de sciences politiques à l’Université de Téhéran.

Finalement, la patience de l’Iran s’est épuisée, mais pas avant que les États-Unis « se soient assurés que l’Iran ne dispose que de très peu d’options ».

« Pendant un an, Téhéran n’a rien fait et s’est conformé à l’accord nucléaire à la lettre dans l’espoir que les Européens trouveraient une forme de mécanisme… qui permettrait à l’Iran de contourner les sanctions américaines« , a déclaré Mousavi.

En refusant de se retenir plus longtemps, l’Iran veut envoyer un signal clair au Royaume-Uni, « mais surtout aux Américains« , que Téhéran a « les moyens et le pouvoir de répondre aux pressions et aux agressions« . Les actions de l’Iran sont également une réponse au renforcement de l’arsenal militaire américain à sa porte au Moyen-Orient, a ajouté Mousavi.

Le journaliste iranien et expert du Moyen-Orient Abbas Aslani a reconnu que le retrait des États-Unis était à l’origine de la crise et de « l’inaction des Européens ».

Les États-Unis peuvent faire jouer leur force militaire dans le Golfe Persique, mais ils n’ont probablement pas hâte de s’engager dans une guerre majeure avec l’Iran, en particulier à l’approche de l’élection présidentielle américaine. C’est en partie parce que l’Iran a convaincu les États-Unis que ce ne serait jamais une guerre courte et victorieuse.

« Ce que [le président américain Donald Trump] cherche peut-être, c’est une attaque courte et rapide contre le pays, mais l’Iran a assuré par tous les moyens qu’aucune guerre rapide ne se fera si les Américains attaquent le pays« .

Au lieu de cela, les États-Unis envisageraient une longue campagne qui pourrait voir l’Iran attaquer ses bases militaires et ses intérêts dans la région, le type d’enlisement qui peut coûter sa réélection à Trump.

L’Iran a saisi deux navires exploités par les Britanniques dans le détroit d’Ormuz vendredi, dont l’un a depuis été libéré après avoir apparemment reçu des avertissements concernant des questions de sécurité et d’environnement.

L’autre navire, le Stena Impero, est toujours en détention en Iran après avoir été accusé de violations maritimes. L’Iran a affirmé que le pétrolier avait éteint son dispositif de repérage et ignoré les avertissements avant la saisie. Le Royaume-Uni a dénoncé l’incident comme étant « inacceptable » mais a déclaré qu’il espérait le résoudre par la diplomatie.

Le Royaume-Uni avait le choix d’arrêter la crise.

Il est certain que les navires ont été saisis en représailles au comportement du Royaume-Uni, a déclaré Kevin Afrasiabi, ancien conseiller de l’équipe de négociation nucléaire de l’Iran, à Russia Today. Afrasiabi a déclaré qu’il pense que le gouvernement britannique aurait pu facilement éviter d’enflammer l’impasse avec l’Iran s’il avait libéré le pétrolier iranien saisi il y a deux semaines, s’insérant ainsi « sans raison dans la crise entre l’Iran et Washington« .

Au lieu de mettre fin à la crise, le Royaume-Uni « a décidé de contenter les bellicistes de Washington en contribuant à un embargo pétrolier illégal imposé unilatéralement par les États-Unis à l’Iran » et en militarisant le Golfe.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé qu’un troisième grand navire de guerre britannique partira pour le Golfe Persique à la mi-septembre. Le Royaume-Uni a déjà un navire de guerre stationné en permanence dans la voie navigable, et un autre se dirige actuellement vers le Golfe pour le relever.

« Londres croit qu’il peut piétiner impunément les droits des pays du tiers monde et s’attendre à ce que l’autre partie s’allonge et meure, a déclaré Afrasiabi, mais cela ne se fera pas avec l’Iran« .

D’un autre côté, si le Royaume-Uni recule maintenant et libère le pétrolier, l’ex-conseiller croit que l’Iran fera de même.

Sources : RT; traduit par Réseau International

Source: Sputnik