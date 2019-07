Le président vénézuélien Nicolas Maduro a lancé une plaisanterie au sujet du chef de la diplomatie iranienne Mohamad Jawad Zarif en visite à Caracas.

« Prenez-le en photo ce Zarif est un drone à part entière », a-t-il dit en s’adressant aux cameramen, présents alors qu’il l’accueillait le samedi 20 juillet à la tête d’une délégation iranienne, conviée pour participer à une rencontre des pays non alignées.

« Le Moyen-Orient et l’Amérique latine souffrent d’un manque de sécurité du principalement de la présence américaine », a dit M. Zarif devant son homologue vénézuélien Jorge Arreaza.Et de poursuivre : « il n’y a pas un coin dans le monde où les Etats-Unis ont été un facteur de stabilisation. Là où se rendent les Américains ils constituent la cause de pression sur les peuples et de la hausse de l’extrémisme et du terrorisme ».

Selon le ministre iranien, le peuple vénézuélien sait très bien vivre et comment coexister sans l’ingérence des Etats-Unis.

Washington a échoué dans sa tentative d’opérer un changement de régime dans ce pays qui résiste à son impérialisme pour substituer son président Maduro par l’un de ses hommes de mains Juan Guaido. La Russie, la Chine et l’Iran lui étant venus en aide.

Après le Venezuela, la délégation iranienne devra se rendre au Nicaragua et la Bolivie, deux pays qui s’inscrivent aussi dans l’axe latino-américain qui résiste au diktat des Etats-Unis, dans cette région névralgique que Washington considère comme sa cour-arrière.

Source: Divers