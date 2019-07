Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh a déclaré dans un entretien avec des journalistes turcs que les activités du Hamas allaient désormais se fonder sur six axes prioritaires.

Voici comment Haniyeh décrit les priorités du mouvement :

La fidélité aux droits et fondements nationaux qui sont immuables est notre première priorité. Nous avons rappelé que nous étions contre le Deal du siècle qui ne sera jamais applicable. Nous avons pris de nombreuses mesures pour empêcher sa mise en application par ailleurs.

La deuxième priorité est de restaurer l’unité nationale et de mettre fin aux différends entre les groupes palestiniens ; parvenir à une réconciliation fondée sur les accords signés et sur la base d’un partenariat entre toutes les institutions palestiniennes.

Pour Haniyeh, la 3e priorité est la défense de la noble Qods et des valeurs sacrées de l’islam et du christianisme. « C’est pour cette raison que nous n’accepterons aucune solution qui réduira nos droits à Qods et toutes ses composantes terrestres et souterraines ».

Haniyeh a indiqué que la 4e priorité était la défense de la Résistance palestinienne sous toutes ses dimensions : nationale, armée, diplomatique, médiatique et aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Palestine occupée.

Le chef du bureau politique du Hamas a par ailleurs mis l’accent sur la nécessité des échanges diplomatiques avec les pays arabo-musulmans : « la cause palestinienne n’est pas réservée aux Palestiniens ; c’est celle de tous les Arabes, de tous les Musulmans et de toutes les personnes éprises de liberté. Aussi, nous accorderons désormais une importance plus grande aux échanges nationaux avec tous les autres pays ».

Haniyeh a rappelé aussi que l’administration américaine tirait profit de l’état d’épuisement de la région soumise depuis plus de 8 ans à la guerre. Il a dénoncé à cet égard les tentatives de cette administration pour pousser les pays arabes à normaliser leurs relations diplomatiques avec le régime d’occupation israélien.

Le responsable du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine a enfin souligné que les Américains cherchent à démembrer la région et de tracer les frontières suivant leurs intérêts. « Nous sommes face à un scénario qui va au-delà des frontières palestiniennes et ce scénario impactera tous les mouvements influents de la région ».

Source: PressTV