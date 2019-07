Pékin a répliqué aux sanctions américaines contre la compagnie chinoise Zhuhai Zhenrong et son directeur général Youmin Li, soulignant être «résolument opposé à l’application par les États-Unis de sanctions unilatérales», indique l’AFP.

«Nous exhortons avec véhémence les États-Unis à immédiatement corriger leurs façons de faire erronées, et à mettre un terme à ces sanctions illégales», a déclaré Hua Chunying, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«La Chine exprime sa ferme opposition et sa condamnation véhémente face aux sanctions américaines visant cette entreprise», a déclaré Mme Hua lors d’une conférence de presse.

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a annoncé lundi l’imposition par Washington de sanctions contre la compagnie chinoise en l’accusant d’avoir violé la loi américaine en acceptant du pétrole brut. La mesure rentrant, selon lui, dans le cadre de la «campagne de pression maximale» contre Téhéran.

L’annonce de Mike Pompeo intervenait après plusieurs semaines d’escalade des tensions entre Washington et Téhéran, et alors que le conflit commercial sino-américain dure depuis plus d’un an.

«La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger fermement les droits et intérêts légitimes de ses entreprises et particuliers», a souligné Hua Chunying.

«Nous avons souligné à plusieurs reprises que la coopération énergétique entre l’Iran et la communauté internationale, y compris la Chine, s’inscrivait dans le cadre du droit international, qu’elle était raisonnable et légitime, et qu’elle devait être respectée et protégée», a-t-elle ajouté.

Zhuhai Zhenrong est la principale entreprise publique chinoise qui importe du pétrole iranien, depuis 1995.

Source: Sputnik