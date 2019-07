« Si l’on en croit les annonces de Téhéran, l’Agence centrale de renseignement des États-Unis a perdu au moins 17 espions en Iran au cours des mois précédant mars 2019 », a déclaré Joseph Fitsanakis, spécialiste des questions de sécurité et de renseignement.

Joseph Fitsanakis a écrit sur le site web Intel News :

« Un documentaire, diffusé lundi à la télévision iranienne, affirmait que les 17 espions ne se connaissaient pas, mais que tous avaient été formés de manière indépendante à utiliser les méthodes et les technologies de l’espionnage moderne.

Qui a raison ? Pour commencer, il ne fait aucun doute que la CIA recrute beaucoup en Iran, étant donné que la République islamique est l’une des principales cibles du renseignement en Amérique. De plus, depuis 1979, lorsque Washington a perdu son ambassade en Iran, la CIA a eu plus de difficultés à recueillir des informations précises à l’intérieur de ce pays riche en énergie.

Par conséquent, l’importance d’avoir des agents fiables à l’intérieur de l’Iran s’est sentie de façon exponentielle et c’est devenu encore plus urgent maintenant, compte tenu de l’importance accordée à l’Iran par Donald Trump.

De plus, ce que dit l’Iran concernant les opérations de recrutement d’agents de la CIA semble vrai. En l’absence d’ambassade et d’immunité diplomatique, il est dangereux pour les agents de la CIA d’intervenir en Iran. L’agence d’espionnage américaine recrute une grande partie de ses agents parmi l’élite occidentalisée pouvant se rendre à l’étranger.

Mais perdre 17 agents d’un seul coup semble imaginaire. Si cela est vrai, cela signifierait l’un des plus grands désastres de collecte de renseignements de l’histoire de la CIA depuis 72 ans. De plus, comme les Iraniens eux-mêmes l’ont dit, les 17 espions présumés ne se connaissaient pas. Il aurait fallu des ressources de contre-espionnage prodigieuses pour détecter et appréhender 17 agents étrangers distincts. Ce qui est plus probable, c’est que les Iraniens ont détecté un petit nombre d’espions de la CIA — probablement pas plus de deux ou trois — et ont ensuite lentement étendu leur enquête de contre-espionnage pour inclure les proches collaborateurs, les parents ou même le conjoint de ces trois personnes.

Ce qui est plus inquiétant pour la CIA, c’est que les Iraniens semblent avoir identifié visuellement un certain nombre d’agents de la CIA chargés de recruter et de gérer des agents étrangers. Il s’agit apparemment de membres du personnel diplomatique du département d’État des États-Unis en poste dans des pays tels que l’Autriche, l’Inde, la Turquie et le Zimbabwe. Mais les Iraniens prétendent que ces diplomates sont en fait des membres officiels de la CIA et qu’ils ont maintenant dévoilé leurs visages.

Au cours de l’émission télévisée de lundi, une femme blonde caucasienne conseille un homme non identifié sur la manière d’éviter la surveillance des agents des services de renseignements iraniens aux Émirats arabes unis. Elle parle le farsi avec un accent américain.

Si les Iraniens disent la vérité, cela signifie que ces personnes devront être rappelées à Washington dès que possible et que leur carrière à l’étranger est maintenant terminée, car les services de contre-espionnage étrangers savent qu’ils sont en réalité des agents du renseignement.

De plus, la sécurité de leurs avoirs et de leurs contacts à l’étranger devra être réévaluée au cas par cas, et de nombreuses opérations de renseignement humain — certaines d’entre elles ayant pris de nombreuses années — devront être interrompues. Ainsi, si les Iraniens disent la vérité, de nombreux bureaux au siège de la CIA à Langley, en Virginie, panseront leurs plaies pendant de nombreux mois. »

Source: PressTV