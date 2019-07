Les dernières évolutions militaires dans le bassin du golfe Persique ont dévoilé un peu plus la puissance militaire de l’Iran. Les autorités du Pentagone s’inquiètent de ce que les drones iraniens qui ont déjà distrait la vigilance des radars américains au point de filmer pendant des heures l’USS Boxer n’arrivent à frapper, avec les missiles qu’ils transportent, les navires américains.

Le journal panarabe Raï al-Youm revient sur cette perspective.

« Six jours après que le président américain eut prétendu qu’un drone iranien avait été abattu par le navire USS Boxer, le Pentagone n’a présenté aucune preuve ni image à l’appui de cette prétention. C’est peu de dire ce qui témoigne en réalité du caractère mensonger de ces déclarations. En effet, comment se fait-il que le drone iranien a filmé le grand destroyer américain sans que les radars américains ne puissent l’intercepter? », se demande Raï al-Youm.

Des journaux américains tels le New York Times, le Washington Post et des revues comme Newsweek ne cessent d’accuser Trump « d’avoir menti » et « humilié de la sorte les forces armées américaines ».

« Personne ne s’imaginait un seul instant que Trump puisse aller jusqu’à faire un aussi gros mensonge, à savoir, remettre en cause le prestige de l’armée américaine, dit la presse US citée par Raï al-Youm qui ajoute :

« Pire encore, le Pentagone est resté silencieux à ce jour sur cette affaire de drone iranien, alors même que le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a aussitôt démenti les allégations de Trump en diffusant des images bien convaincantes, prises de l’USS Boxer. Mais, ce qui importe le plus, ce n’est pas tant que Trump ait menti, mais le fait même que le drone iranien ait réussi à distraire la vigilance des radars américains. La vidéo diffusée par le CGRI montre que le drone volait, aisément, au-dessous du navire USS Boxer, dans les eaux du golfe Persique et qu’il le filmait à son gré. Et cela, alors que les porte-avions et les destroyers tels que l’USS Boxer bénéficient de considérables capacités défensives et agressives et qu’ils peuvent en principe abattre tout objet volant, que ce soit un avion, un drone ou un missile qui s’approcherait un peu trop près d’eux. En principe, puisque le cas du drone iranien vient de remettre tout en cause ».

Et le journal de poursuivre: « C’est justement le point qui inquiète les experts militaires américains: comment l’Iran est-il parvenu à fabriquer des drones qui peuvent distraire la vigilance des radars américains et filmer des bâtiments de guerre tels des destroyers des heures durant Ou ce qui revient au même, comment les radars iraniens, eux, peuvent-ils intercepter les drones les plus sophistiqués US comme des RQ-4 et de les abattre? Le Pentagone se rend actuellement bien compte que si un drone peut distraire la vigilance des radars, il pourra aussi transporter des missiles et viser les navires US. Il est vrai que la puissance militaire de l’Iran a bien surpris le Pentagone: les systèmes de défense aérienne iranienne sont arrivés à abattre le drone sophistiqué US Global Hawk et intercepter l’avion furtif Poseidon-8 et les drones iraniens volent au-dessous de l’USS Boxer sans être interceptés par les radars US. La guerre avec l’Iran ne sera pas une partie de plaisir ni dans le golfe Persique ni ailleurs ».

Source: Avec AFP + PressTV