Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran a déclaré que les plans factices n’étant pas en conformité avec la volonté du peuple palestinien n’aboutiraient nulle part.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran Ali Chamkhani a rencontré, ce mardi 23 juillet, Saleh al-Arouri, vice-président du bureau politique du Hamas, en visite à Téhéran à la tête d’une haute délégation du Hamas.

Le contre-amiral Ali Chamkhani, également représentant du Leader de la Révolution islamique, a rappelé la politique immuable de Téhéran pour soutenir la Résistance palestinienne. « Le principe de soutien à la cause palestinienne figurait dès le début parmi les principes immuables de la Révolution islamique et y demeurera jusqu’à la victoire définitive de la Résistance face à ces occupants infanticides », a déclaré le contre-amiral Chamkhani.

Il a jugé que le Deal du siècle était « voué à l’échec » et « irréalisable », ajoutant qu’alors que les groupes de Résistance ont un rôle de plus en plus majeur dans les importantes équations du Moyen-Orient, le régime israélien et ses alliés sont sur la pente du déclin.

« Les plans factices n’étant pas en conformité avec la volonté du peuple palestinien n’aboutiront nulle part », a-t-il précisé.

Chamkhani a ensuite fustigé les pays arabes dont les autorités essaient d’établir des relations avec l’ennemi israélien.

« Aujourd’hui, tous ceux qui soutiennent la Palestine, partout dans le monde, croient que la seule voie pour faire valoir les droits des Palestiniens est de s’appuyer sur la volonté du peuple palestinien et de la Résistance islamique », a expliqué le responsable iranien.

De son côté, Saleh al-Arouri a remercié la République islamique d’Iran d’avoir toujours soutenu la Résistance palestinienne. « Les politiques hostiles des États-Unis et du régime israélien vis-à-vis de l’Iran et leur recours aux sanctions et aux menaces n’ont pas pu affaiblir ce pays dans ses positions pro-palestiniennes ».

Et d’ajouter : « Nous, en tant que représentants de la Résistance, nous annonçons notre solidarité avec la République islamique d’Iran et nous soulignons que tout acte hostile contre l’Iran sera considéré comme un acte hostile contre la Palestine et le mouvement de Résistance. Nous sommes sur la ligne du front du soutien à l’Iran. »

Saleh al-Arouri a déclaré que sa visite en Iran avait pour objectif de s’entretenir avec les responsables iraniens des évolutions en cours en Palestine et de celles liées à la Résistance.

« Les menaces proférées par Israël ne nous font pas peur et nous y résistons, en nous en remettant à Dieu et grâce au soutien de l’Iran qui est le pilier le plus ferme des groupes de Résistance », a précisé le haut responsable du Hamas.

Saleh al-Arouri et la délégation qui l’accompagne sont arrivés le samedi 20 juillet à Téhéran et ils ont été reçus par le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, le président du Conseil stratégique des relations extérieures, Kamal Kharrazi, et le vice-ministre des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araqtchi.

