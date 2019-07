Les Etats-Unis étudient la possibilité de sanctionner la Russie pour son soutien au président vénézuélien Nicolas Maduro, dont Washington ne reconnaît plus la légitimité, a déclaré mercredi un haut responsable américain.

L’administration de Donald Trump n’a cessé de durcir ses mesures punitives contre le Venezuela, encore plus depuis qu’elle a reconnu en janvier l’opposant Juan Guaido comme président par intérim.

« La pression va se poursuivre, nous aurons de nouvelles sanctions demain », a dit mercredi l’émissaire du département d’Etat américain pour le Venezuela Elliott Abrams, assurant que cette stratégie avait un « impact considérable » bien qu’elle n’ait pas permis à ce jour de pousser Nicolas Maduro à quitter le pouvoir.

Il n’a pas détaillé les sanctions censées être annoncées jeudi.

Lors d’une conférence organisée par le cercle de réflexion Foundation for Defense of Democracies à Washington, il a aussi promis une augmentation de la « pression sur Cuba » pour « ses actions au Venezuela » auprès de Maduro, et a laissé planer la menace de sanctions contre la Russie, pour la même raison.

« En Russie, nous réfléchissons toujours à quel genre de sanctions instaurer, individuelles ou sectorielles », a-t-il expliqué. « Il est saisissant de voir que d’un point de vue financier », les Russes « ne donnent plus d’argent au Venezuela » tout en « prenant de l’argent au Venezuela », a prétendu l’émissaire américain.

« Pour autant, ils aident à vendre leur pétrole d’une certaine manière, et c’est quelque chose que nous regardons de près », a ajouté Elliott Abrams.

Washington, qui a imposé un embargo pétrolier à Caracas, a plusieurs fois appelé Moscou à cesser de soutenir Nicolas Maduro, une demande fermement rejetée par la Russie, qui accuse les Etats-Unis de vouloir mener un coup d’Etat au mépris du droit international.

Source: Avec AFP