« Le président iranien Hassan Rohani a donné des garanties au Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi conservant la traversée du détroit d’Hormuz par les pétroliers transportant du pétrole irakien », a déclaré le ministre irakien du Pétrole, Thamer al-Ghadhban.

« Au cours de leur rencontre à Téhéran, le président Rohani a rassuré le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi de la sécurité de la navigation maritime dans le golfe Persique, le détroit d’Hormuz et la mer d’Oman », a souligné le ministère irakien du Pétrole, citant Thamer al-Ghadhban dans un communiqué.

Ce dernier a indiqué que « toutes les parties insistent sur l’importance des mesures de détente dans la région par le biais d’un dialogue constructif ».

Évoquant le rôle de Bagdad dans le sens du « rapprochement des points de vue pour atténuer les tensions », Thamer al-Ghadhban a rappelé l’importance vitale du détroit d’Hormuz pour l’Irak, car chaque jour « entre 3,4 à 3,5 millions de barils de pétrole irakien » sont transportés par des pétroliers qui traversent le détroit.

Au cours de leur rencontre du 22 juillet à Téhéran, le président Hassan Rohani a rappelé le rôle historique de l’Iran pour assurer la sécurité maritime de la région: « Tout au long de l’histoire, l’Iran s’est posé en principal gardien de la sécurité et de la liberté de navigation dans le golfe Persique, dans le détroit d’Hormuz et en mer d’Oman. Ce rôle historique, l’Iran ne s’en est jamais soustrait et nous n’avons aucun intérêt à cultiver les tensions. »

Le président Rohani a ajouté que Téhéran et Bagdad ont un grand potentiel pour développer leur coopération bilatérale dans le sens du renforcement de la sécurité et la stabilité de la région.

Source: PressTV