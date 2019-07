Tous les moyens, les plus perfides, sont bons pour parvenir à ses fins. Cette devise imprègne toute l’action des renseignements militaires israéliens même à l’encontre des Israéliens aux mêmes.

Selon le site d’information en ligne israélien Makan, les officiers de renseignements de la police militaire ont recruté des militaires dans différentes unités de l’armée israélienne sous la pression et la menace de les traduire en justice pour des affaires pénales.

Ce sont des soldats qui révélé ces faits au site en question, rapportant qu’ils avaient peur de refuser les demandes des officiers des renseignements en raison des menaces qu’ils ont exercées contre eux. Ils ont alors accepté de travailler pour eux en tant qu’informateur et de leur transmettre des informations depuis leurs unités.

L’un d’entre eux raconte avoir été harcelé quotidiennement à travers des appels téléphoniques incessants sur son portable, lui demandant des informations précises sur ce qui se passe dans son entourage.

« Après avoir subi un interrogatoire pendant une heure et demi, une personne est entrée dans une autre chambre et m’a dit qu’elle avait un dossier contre moi et que si je voulais clore l’affaire je devais travailler pour eux comme espion », a rapporté un autre soldat.

Il a ajouté : « j’avais peur je pensais qu’il allait m’envoyer en prison pour sept années. Je n’en ai parlé à personne. En vérité, je voulais me suicider ».

Justement l’un de ces soldats s’était suicidé après avoir fait l’objet de menaces proférées par deux officiers des renseignements qui voulaient le recruter. Ces derniers ont été traduits devant le tribunal militaire.