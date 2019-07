Tous les vols en provenance et à destination de l’aéroport international d’Abha, en Arabie saoudite, ont été perturbés suite à une série d’attaques au drone des forces yéménites (armée + Ansarullah).

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de Yehya Sarii, a confirmé, le jeudi 25 juillet, qu’en réaction aux agressions sans répit de la coalition saoudienne contre le Yémen, une série d’attaques au drone avait été lancée contre l’aéroport international d’Abha, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite.

Selon le général Sarii, « la récente attaque a eu lieu par des drones Qassef K-2 ».

« Tous les vols en provenance et à destination de l’aéroport international d’Abha ont été perturbés », a-t-il ajouté.

Le porte-parole des Forces armées yéménites a ensuite demandé aux civils et aux responsables de compagnies, saoudiens et non-saoudiens, de se tenir éloignés des aéroports et des zones militaires situées sur le sol saoudien. Et de réitérer: « ces régions sont des cibles légitimes » des combattants yéménites.

L’armée yéménite et les combattants d’Ansarallah ont récemment multiplié leurs attaques en représailles contre les positions de la coalition saoudienne.

Les Yéménites optent, depuis plus d’un mois, pour une nouvelle stratégie baptisée « aéroport contre aéroport » afin de contraindre la coalition saoudienne à mettre fin à ses agressions contre la nation yéménite et à lever le blocus contre l’aéroport de Sanaa.

Dans le cadre de cette stratégie, les aéroports d’Abha, de Jizane et de Najrane ont été attaqués, à une quinzaine de reprises.

Mohammed Abdel Salam, le chef de la délégation d’Ansarullah pour les négociations, a annoncé, le mercredi 24 juillet, que les Émirats arabes unis avaient décidé de se retirer de la guerre du Yémen par crainte que leurs aéroports ne soient pris aussi pour cible.

Un drone saoudien abattu à Jizane

Sur un autre plan, la DCA de l’armée et d’Ansarullah a abattu dans la soirée du jeudi 25 juillet un drone d’espionnage appartenant à la coalition saoudienne près de Jizane.

Il s’agit du 9ème drone de la coalition abattu par les forces yéménites durant ces 5 semaines.

Entre-temps, les médias saoudiens ont rapporté que huit soldats saoudiens ont été tués dans des affrontements avec les forces yéménites à la frontière. La chaine AlMasirah a fait état de la mort d’une dizaine de mercenaires de la coalition saoudienne suite à une offensive yéménite contre les positions ennemies sur le front d’Asir (sud ouest de l’Arabie).

Sources: PressTV + AlMasirah + AlQuds al-Arabi