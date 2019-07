Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a déclaré le jeudi 25 juillet, que la guerre des 33 jours contre Israël avait eu un grand impact sur les politiques américano-israéliennes.

Selon lui la victoire de la Résistance dans la guerre des 33 jours avait empêché que l’on redessine la carte du Moyen-Orient conformément aux intérêts israéliens.

« À l’issue de la guerre des 33 jours, toutes les nations de la région se sont tournées vers l’indépendance et la Résistance et tous les complots des États-Unis et du régime israélien sont tombés à l’eau. Au Liban, nous avons renoncé à la politique de grogne en faveur de la résistance et la dissuasion. Notre changement de cap a amené l’ennemi israélien à proférer des menaces creuses qui ne pourront jamais être réalisées en raison de l’impuissance d’Israël face à la Résistance et face au Liban », a déclaré le cheikh Naïm Qassem.

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a ajouté qu’Israël réfléchissait toujours à plusieurs fois avant d’entreprendre quelque chose, parce que justement, il sait bien que le Hezbollah ne lui fera pas de cadeau.

« L’opération dans laquelle nous sommes impliqués n’est pas une opération politique, mais une opération de résistance ayant pour objectif la libération d’une patrie. L’ennemi israélien sait que son front intérieur est toujours menacé. Il faut que l’ennemi israélien sache que nous avons accédé à une position haute grâce au triangle armée-nation-Résistance », a déclaré le cheikh Naïm Qassem.

Et d’ajouter : « Les menaces proférées par Israël ne nous font pas peur. Il est de notre devoir de répondre toujours présent sur le champ [de bataille]. Nous améliorons de jour en jour nos équipements et nos moyens, car nous avons la ferme conviction que cette voie aboutira à un résultat ».

Source: Press TV