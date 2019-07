Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a salué la décision de l’Autorité palestinienne de geler la coopération sécuritaire avec Israël, c’est cela qui fait le plus mal à Israël. Le numéro un du Hezbollah a condamné la politique israélienne de démolition des maisons de Palestiniens dans la ville d’AlQuds occupée. « Ces démolitions font partie du deal du siècle (plan US de paix controversé) », a il affirmé lors d’un discours, ce vendredi 26 juillet, à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de l’organisation de Jihad al-Binaa (effort pour la reconstruction), chargé d’atténuer les conséquences de la guerre israélienne contre le Liban et d’aider les défavorisés.

Sayed Nasrallah a en outre catégoriquement démenti les prétentions israéliennes selon lesquelles le Hezbollah transfère des armes via le port du Liban. « Ces accusations font partie des tentatives vaines à imposer une tutelle et à implanter des forces multinationales dans le port, l’aéroport et les points de passages frontaliers », a-t-il affirmé.

Voici les principaux points de son discours :

Je félicite mes frères et sœurs pour le 31ème anniversaire de la fondation du Jihad al-Binaa. Cette organisation a toujours fait partie de la résistance, et elle est fière de l’être.

Après la fin de la guerre israélienne contre le Liban en 2006, beaucoup ont parié à transformer notre victoire en une défaite.

Mais, deux semaines avant l’achèvement de cette guerre, l’organisation du Jihad al-Binaa a élaboré des plans en lien avec l’étape de l’après cessez-le-feu.

A titre d’exemple assurer des loyers et des meubles aux citoyens dont les domiciles ont été détruits ou endommagés par les bombardements israéliens.

En quelques jours le Jihad al-Binaa a achevé son recensement et deux semaines après la fin de l’agression israélienne il n’y avait plus aucun déplacé dans les rues ou les parcs.

Cette organisation a fondé l’association Waed (promesse) pour reconstruire avec l’aide de l’Iran tout ce qui a été détruit lors de la guerre. Le travail de ‘Waed’ a été achevé en 5 ans.

Après 2006, la mission de Jihad al-Binaa s’est transformé en une organisation chargée d’aider les secteurs de l’agriculture, de l’environnement et d’apporter une formation professionnelle aux défavorisés.

Les frères et sœurs du Jihad al-Binaa ont mis en place un projet de boisement et de lutte contre la désertification dans différentes régions du pays.

Plus de 10 millions et demi d’arbres ont été plantés ces dernières années avec le soutien du président syrien.

Cette organisation s’intéresse également à assurer des emplois aux défavorisés, à aider à la formation professionnelle, à organiser des foires pour aider les agriculteurs à vendre leurs produits.

Elle a également mis en place le projet d’AlAbbas chargé d’assurer l’eau potable dans la banlieue de Beyrouth. Pour ceux qui nous entendent à l’extérieur du Liban: depuis des dizaines d’années (40 ans), la banlieue habitée par près d’un million de personnes, est privée de l’eau potable ! On achète de l’eau pour boire !

Raison pour laquelle, l’organisation a installé 134 réservoirs d’eau potable dans différentes régions de la banlieue, avec l’aide de l’Iran.

Le problème au Liban c’est que l’Etat n’accorde pas d’intérêts aux droits les plus élémentaires des citoyens.

A suivre