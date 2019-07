Le chef du commandement opérationnel principal de l’état-major russe, le général Sergueï Roudskoï a accusé les Etats-Unis de piller le pétrole syrien dans la zone qu’ils occupent avec les milices alliées dans les champs situés dans la zone de l’Euphrate, dans la province de Deir Ezzor.

« En plus de l’entrainement des miliciens, les structures américaines s’emploient pour piller les installations pétrolières et les champs situés dans la région de l’Euphrate, laquelle devrait relever du gouvernement syrien légitime », a-t-il affirmé, a rapporté la télévision iranienne arabophone al-Alam, citant des médias russes.

Et Roudskoï de poursuivre : « ils extraient le pétrole des champs de Kunaku, al-Omar et Tanak, situés sur la rive orientale de l’Euphrate. Il y a un plan criminel destiné à transférer le pétrole via la frontière. Tout simplement, ils sont en train de piller les richesses nationales syriennes ».

Toujours dans la province de Deir Ezzor, l’agence syrienne officielle Sana a accusé la coalition américaine d’avoir tué et blessés des civils lors des frappes aériennes contre le village syrien ِAl-Zor à l’est de la ville de Deir Ezzor. L’information a été aussi publiée par le site de la télévision de l’opposition syrienne Orient news et le réseau Al-Charkiyat 24. Selon ce dernier, le raid a été perpétré à l’aube du dimanche 28 juillet contre une moissonneuse agricole, pour des raisons non connues.

Des milliers de civils ont péri dans les raids de la coalition menée par Washington contre ce gouvernorat de Deir Ezzor, depuis son intervention non approuvé par Damas dans la guerre qui ravage ce pays . Selon l’agence russe Sputnik, les dernières frappes importantes ont eu lieu en février et mars 2019, elles avaient provoqué la mort de dizaines de civils.

Les autorités syriennes ont exhorté les Nations unies à prendre des mesures contre les coupables et à faire cesser la présence illégale de la coalition sur le territoire syrien.

En outre, dans un communiqué relayé en mars par l’agence d’information Sana, la diplomatie syrienne a dit ne pas avoir besoin de l’aide de l’Occident pour reconstruire le pays mais souhaiter une compensation pour les dommages qui résultent de l’intervention de la coalition internationale.

