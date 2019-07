Un nouveau massacre saoudo-US a endeuillé les Yéménites. 14 civils dont 4 enfants ont été tués et 25 autres blessés suite à un bombardement de la coalition saoudo-US contre le marché Al-Thabet dans la province frontalière de Saada (nord).

Le médecin Taha Motawakel a affirmé que le bilan des victimes risque de s’alourdir, faisant état de 10 blessés grièvement atteint.

De son côté, le ministre yéménite de la Santé a imputé au régime américain la responsabilité de ce massacre, vu qu’il soutient en armes l’Arabie saoudite.

En réaction, le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a affirmé que ce massacre prouve une fois de plus l’échec de la coalition sur le front de bataille et au niveau humanitaire.

Et d’affirmer : les forces yéménites ne resteront pas les bras croisés faces aux crimes de l’ennemi. Elles seront, de plus en plus déterminées à riposter à ses tueries et à son blocus.

Des dizaines de militaires saoudiens abattus

Quelques heures après, les forces yéménites ont mené une attaque au drone contre la base militaire saoudienne du roi Khaled à Khamis Mcheit, dans la province d’Asir (sud ouest de l’Arabie). Cette frappe a atteint avec précision les aérodromes et d’autres sites militaires dans cette base.

Il a également fait part du tir d’un missile Badr-F contre des positions et des dépôts d’armes dans la région d’al-Daer, à l’ouest d’Asir.

Selon des sources locales, la frappe a atteint sa cible, provoquant de très fortes explosions.

Les sirènes d’ambulances n’ont pas cessé tout au long de la nuit de lundi à mardi à Asir où les Saoudiens évacuaient leurs soldats. Des dizaines de militaires saoudiens ont ainsi été tués et blessés.

Selon les experts, Badr-F s’est avéré particulièrement efficace sur le champ de bataille surtout qu’il distrait la vigilance des radars des Patriot et frappe sa cible avec une haute précision.

Source: Traduit d'AlMasirah