Les forces armées irakiennes ont reçu un deuxième lot de véhicules de combat d’infanterie BMP-3 dans le cadre d’un accord d’armements récemment signé avec Moscou, ont révélé des sources irakiennes le 27 juillet.

« Le deuxième lot [d’un nombre indéterminé de véhicules de combat d’infanterie BMP-3 du contrat d’armements conclu avec Moscou] est arrivé en Irak en provenance de Russie… En vertu du contrat, l’Irak sera équipé de 300 véhicules de combat de ce type d’ici 2022 », a annoncé l’agence de presse turque Anadolu citant une source militaire irakienne.

Le BMP-3, conçu par le complexe militaro-industriel russe KBP et la société de fabrication JSC Kurganmashzavod est considéré comme l’un des véhicules de combat d’infanterie (VCI) les plus lourdement armés en service actif. Le véhicule est armé d’un canon 2A70 de 100 mm, capable de lancer des missiles guidés, d’un canon automatique 2A72 de 30 mm et d’une mitrailleuse PKT de 7,62 mm.

Des photos publiées sur la page Facebook de Tactical Cell ont révélé que la variante livrée à l’Irak était équipée d’armes latérales supplémentaires et d’une cage de protection pour la tourelle.

Les forces armées irakiennes ont reçu le premier lot de VCI BMP-3 russes en août dernier. Des chars de combat principaux T-90S ont également été livrés au pays dans le cadre du même contrat.

Cette information intervient après un déplacement du ministre irakien de la Défense, dans la province de Bassora dans le sud du pays. Il avait fait état de la construction de la plus grande base militaire navale du pays dans cette province. Il serait donc de plus en plus probable que les nouvelles armes lourdes russes livrées à l’Irak soient déployées dans cette première base navale irakienne à Bassora.

Source: Avec PressTV