Face à l’impasse dans laquelle se trouvent les relations irano-américaines, Donald Trump estime qu’en cas de guerre, Téhéran n’aurait aucune chance de gagner tandis que Washington n’aurait pas plus de chances de l’emporter dans des pourparlers avec les autorités iraniennes.

Si les autorités iraniennes refusent les pourparlers avec Washington tant que ce dernier ne revient pas à l’accord nucléaire de 2015 et ne lève les sanctions, l’administration américaine campe sur ses positions et appelle Téhéran à changer «son comportement». À en juger par le récent tweet de Donald Trump, il ne voit guère de moyen de sortir de cette situation.

«Rappelez-vous, l’Iran n’a jamais gagné une guerre, mais n’a jamais perdu de négociations», a-t-il écrit ce mardi.

Le Président Hassan Rohani a déclaré le 14 juillet que son pays pourrait négocier avec les États-Unis si ses derniers «[levaient] les sanctions, [mettaient] fin à la pression économique» et «[revenaient] à l’accord» sur le nucléaire conclu en 2015.

Les États-Unis ont quitté unilatéralement l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 (JCPoA) et rétabli les sanctions contre Téhéran. L’Iran a décidé de répliquer en s’affranchissant de plusieurs de ses obligations prévues par cet accord de plus en plus fragilisé. Téhéran a ainsi dépassé la limite des 3,67% pour l’enrichissement de son uranium, prévue par cet accord et produit désormais de l’uranium enrichi à au moins 4,5%,.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé dans une déclaration commune à une désescalade des tensions au Proche-Orient entre les USA et l’Iran pour préserver l’accord signé à Vienne en juillet 2015.

Source: Avec Sputnik