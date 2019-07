Ce mercredi 31 juillet, dans un tweet rédigé en langue arabe, le guide surpême de la révolution l’ayatollah Khamenei a réagi à l’exécution de deux jeunes militants politiques bahreïnis par le régime d’Al-Khalifa.

« La tyrannie et le recours à la force ne dureront pas. La décision et la volonté des nations éprises de justice l’emporteront», a-t-il tweeté.

Le samedi 27 juillet, deux jeunes militants politiques, Ali al-Arab et Ahmed al-Malali, ont été exécutés à Bahreïn, en dépit de tous les appels lancés de part et d’autre pour que leur verdict soit annulé. L’approbation de leur verdict a été délivrée par Hamed ben Issa Al-Khalifa, le monarque de Bahreïn en personne. Le régime bahreïni refuse toujours de rendre les corps de ces deux militants à leurs familles.

Ahmed Issa al-Malali et Ali Mohamed al-Arab ont été condamnés pour la première fois en janvier 2018, dans le cadre d’un procès impliquant 60 personnes.

Bahreïn est, depuis 2011, le théâtre de manifestations qui réclament des réformes politiques. De nombreux militants ont été arrêtés par les agents du régime et torturés dans les prisons.

Le régime en place depuis plus de deux siècles réprime sans merci les manifestants, grâce au soutien d’États occidentaux dont le Royaume-Uni et avec l’aide des forces militaires saoudiennes et émiraties déployées dans cette petite monarchie du golfe Persique dans le cadre du Conseil de coopération du golfe Persique, alias le « Bouclier de la Péninsule ».

Source: Avec Press Tv