Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a écrit sur son compte Twitter : « Washington m’a imposé des sanctions car je représente une menace pour leur agenda » ajoutant » les sanctions US n’affecteront ni ma famille ni moi car nous ne possédons rien à l’exterieur » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Et de poursuivre : « l’administration américaine m’a imposé des sanctions parce que je suie le premier porteoparole de l’Iran à travers le monde ».

Sur un autre compte il a écrit : » les Etats-Unis ont dépensé 7000 milliards de dollars et ont fait couler des fleuves de sang dans notre région dans de grandes défaites après la guerre de Vietnam » soulignant que » la diplomatie est égale à la prudence et ne signifie jamais la faiblesse « .

Le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué les attentats du 11 septembre à New York et a rappelé les rapports accusant l’implication des autorités saoudiennes dans l’attaque du World Trade Center en 2001, qui a tué plus de 3 000 Américains.

Il a souligné sur son compte Twitter : »Si vous tuez plus de 3 000 Américains, et que vous achetez des armes aux États-Unis, vous pouvez avoir des armes nucléaires, Washington vous aidera dans ce domaine. Si vous refusez de vous incliner devant l’équipe B ( expression utilisée par Zarif pour décrire la coopération de Benjamin Netanyahu, Ben Zayed, Ben Salman et John Bolton), vous ne pourrez même pas avoir d’énergie nucléaire pacifique ».

M.Zarif a diffusé une vidéo de 20 secondes de John Bolton, conseiller américain à la sécurité nationalem datant de 2017, dans laquelle il affirme que « nous nous sommes retirés de l’accord sur le nucléaire parce que cela n’empêcherait pas l’Iran d’acquérir des armes nucléaires. Le pays qui dit » Mort à l’Amérique « et » Mort à Israël « ne devrait pas avoir d’armes nucléaires ».

Source: Farsnews