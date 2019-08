Pour la 1ère fois depuis 2015, le début de la guerre saoudo-US contre le Yémen, un missile balistique de longue portée a frappé, ce jeudi 1 aout, la profondeur de l’Arabie saoudite.

Le porte parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a précisé que le missile a visé une une cible militaire, dans la ville de Dammam, à l’est de l’Arabie.

« Il s’agit d’un nouveau test des capacités balistiques des forces yéménites en riposte aux crimes saoudiens contre le peuple yéménite et à la poursuite de son blocus », a-t-il noté.

Le général Sarii a, dans ce contexte, réitéré son appel aux entreprises étrangères et aux civils « de rester à l’écart des sites militaires et vitaux, vu qu’ils sont devenus des cibles légitimes à frapper ».

Et d’ajouter qu’il: « fournira des détails supplémentaires sur cette opération et sur le nouveau missile tiré par les forces yéménites ».

La ville de Dammam est la capitale de la province orientale d’ach-Charqiya, sur le golfe Persique. Elle est le centre des grandes entreprises ainsi que du quartier général du géant pétrolier Aramco.

Opération douloureuse à Aden: 40 militaires tués

L’unité balistique et celle de drone de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont frappé, ce jeudi 1 aout, une base militaire de la coalition saoudienne et de ses mercenaires à Aden. Des dizaines de militaires ont été abattus et blessés, suite à cette attaque.

Le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a affirmé que l’opération a visé un défilé militaire de la coalition saoudienne.

Et de préciser : Un drone de type Qasef 2k et un missile balistique de moyenne portée, dont le type n’a pas été dévoilé, ont atteint leur cible avec précision.

« Des dizaines de militaires de la coalition et de leurs mercenaires, dont de hauts gradés, figurent parmi les morts et les blessés », a fait savoir M.Sarii. Les médias de la coalition saoudienne ont pour leur part fait état de 40 morts.

M.Sarii a en outre révélé que « les forces d’agression (coalition, ndlr) planifiaient à partir de ce défilé de mener une offensive d’envergure contre les bases de l’armée yéménite dans les provinces de Dhaleh et Taez ».

Un haut gradé, le général Mounir al-Yafyi, figure parmi les tués, ont par ailleurs indiqué des sources de sécurité citées par l’AFP.

Il convient de noter que cette opération a ciblé les forces dites de la « Ceinture de sécurité », des policiers entraînés et équipés par les Emirats arabes unis, l’un des piliers de la coalition militaire menée par l’Arabie saoudite qui mène depuis 2015 une guerre sans merci contre le Yémen.

Sources: AlMasirah + AFP