Une ONG israélienne a déposé une requête auprès du tribunal de Jérusalem AlQuds occupée pour empêcher l’élue américaine Ilhan Omar d’entrer en ‘Israël’, selon le quotidien israélien Ynet.

Shurat HaDin a demandé au ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri, d’empêcher Omar de se rendre dans l’entité sioniste, en raison de son soutien au mouvement BDS contre Israël.

La semaine dernière, l’ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Ron Dermer, avait déclaré qu’Omar et la représentante Rashida Tlaib seront autorisées à se rendre dans l’entité sioniste malgré leur soutien au BDS « par respect pour le Congrès américain et la grande alliance entre Israël et les États-Unis ».

« Ceci est l’occasion d’en apprendre davantage sur la situation sur le terrain et de trouver les meilleurs moyens pour faire avancer une solution à deux Etats », avait confié Ilhan Omar sur son voyage.

Omar, élue du Minnesota née en Somalie, et Tlaib, la première femme américano-palestinienne à être élue au Congrès, ont été accusées de nourrir un sentiment anti-sioniste, du fait de leur soutien au mouvement de boycott.

Source: Médias