Le conseiller spécial du Leader de la Révolution islamique, le général Yehya Rahim-Safavi, a affirmé que « la défense de Bagdad signifie la défense de Téhéran ».

Lors d’une rencontre avec le porte-parole du mouvement de résistance islamique de l’Irak, al-Nujaba, à Téhéran, le général Rahim-Safavi a évoqué les relations étroites qu’entretiennent les pays de la Résistance, avant de souligner qu’une confrontation militaire éventuelle entre l’Iran et les États-Unis se propagerait dans toute la région.

« J’avertis les ennemis et les malveillants, qui doivent se rappeler que la puissance balistique iranienne est sous l’ordre direct du Leader de la révolution islamique », a-t-il ajouté.

Le général Rahim-Safavi a considéré comme nécessaire la reconnaissance officielle des Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire) par la Constitution irakienne.

Il a également loué le rôle de l’Ayatollah Sayed Ali Sistani et des autres autorités religieuses chiites dans les victoires successives des Irakiens.

Le général Rahim-Safavi a en outre réitéré que: « L’Iran et l’Irak ont un sort commun. La victoire des Irakiens en est une pour les Iraniens aussi. La défense de Bagdad signifie la défense de Téhéran. »

Le général Rahim-Safavi a estimé que le régime israélien tentait de semer la discorde entre les Arabes et les Kurdes en Irak, de peur que l’alliance devienne de plus en plus étroite entre Téhéran et Bagdad.

Source: Avec PressTV