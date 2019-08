L’unité balistique de l’armée yéménite et d’Ansarullah a pris pour cible une base de l’armée saoudienne dans la région de Najran, au sud du Royaume avec un missile Badr-F, a annoncé le porte-parole des forces yéménites.

Le général Yehya Sarii a fait état du tir réussi d’un missile de précision Badr-F, suite à une opération de reconnaissance, sur la base militaire de Rajla à Najrane, attaque ayant fait des dizaines de morts et de blessés.

Avec un rayon d’explosion de 350 mètres, le Badr-F est capable de disperser plus de 14 000 éclats quand il percute le sol.

Sarii a également affirmé que les combattants yéménites avaient réussi à mener une offensive dans la province de Najrane tuant là 41 mercenaires de la coalition saoudienne et blessant des dizaines d’autres.

« Les forces de l’armée et des comités populaires ont pris le contrôle de 37 fiefs appartenant aux mercenaires de Riyad », a déclaré le haut commandant de l’armée yéménite.

Plus de quatre ans après le début de l’agression menée par la coalition saoudienne, l’armée et Ansarullah ont désormais la haute main dans la guerre et ils ont réussi à forcer Abu Dhabi, le principal allié de Riyad, à engager un retrait progressif de ses troupes et mercenaires.

L’expert iranien des questions régionales, Saadullah Zarei a commenté dans un article les récents développements de la guerre au Yémen et cité trois conséquences de la situation actuelle :

La sécurité du régime saoudien qui devait être assurée par une guerre contre son voisin du Sud il y a quatre ans, n’a non seulement pas été assurée mais elle a surtout été ébranlée au cours de ces derniers mois. La défaite dans la guerre du Yémen renforce le moral des opposants au régime saoudien sur le plan régional, à l’intérieur du Yémen et en Arabie saoudite. La sécurité du Royaume diminue et la défaite de l’Arabie saoudite dans la guerre au Yémen pourrait donc entraîner l’effondrement du régime des Al Saoud.

La victoire d’Ansarullah au Yémen mettra en péril les intérêts d’Israël. Le régime israélien était auparavant pratiquement le souverain absolu dans la région de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandab et du golfe d’Aqaba, de sorte que ses avions de combat traversaient la mer Rouge sans aucun danger, pénétrant dans le ciel du Soudan pour frapper Khartoum. Mais, la victoire d’Ansarullah modifiera la situation sécuritaire de cette voie maritime et affaiblira la position d’Israël. Au cours des dernières décennies, la peur suscitée par la domination exercée par Israël au-dessus de la voie navigable et de son environnement avait conduit de nombreux pays musulmans de l’Afrique à accepter cette mainmise du régime israélien. Et donc, la victoire des Yéménites sur les Saoudiens sortira largement la région de la mainmise d’Israël.

La victoire d’Ansarullah face aux régimes arabes affaiblit la place des États-Unis dans la région. Tout le monde sait qu’une coalition arabo-occidentale a été formée pour vaincre les Yéménites. On parle donc ici de l’échec d’une coalition et non de la défaite d’un pays.

Sources: PressTV + AlMasirah