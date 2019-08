Les Américains ont fini par reconnaître que les 17 espions arrêtés en Iran travaillaient bien pour le compte de la CIA et qu’ils avaient été chargés d’espionner l’industrie pétrolière iranienne. C’est ce qu’a révélé le journal New York Times. Le reportage a par ailleurs estimé « inhabituel » le comportement du locataire de la Maison blanche ayant infirmé officiellement la nouvelle.

Lundi 22 juillet, le directeur général du contre-espionnage du ministère iranien du Renseignement a annoncé qu’on avait identifié et démantelé un réseau d’espionnage de la CIA en Iran. Il a précisé qu’on avait arrêté au total 17 espions travaillant pour le compte de la CIA au cours de l’année passée. Le responsable du ministère du Renseignement a indiqué que les suspects avaient opéré au sein d’organisations et d’institutions clés du pays, principalement dans le secteur privé avant de souligner que la CIA avait recruté ces personnes principalement sur Internet.

En riposte à la nouvelle de l’arrestation des espions de la CIA, le président américain a nié tout lien entre la CIA et l’affaire.

Cependant, le New York Times vient de révéler les dessous d’un nouvel acte d’espionnage de l’un des trois plus importants services de renseignements américains, contre les activités du ministère iranien du pétrole.

Le site du journal New York Times a en effet écrit hier, jeudi, que les espions arrêtés en Iran avaient déployé des efforts clandestins pour recueillir des renseignements sur les ventes du pétrole du pays.

Le journal américain suggère ainsi que depuis les sanctions imposées par l’administration Trump à l’industrie pétrolière iranienne, l’année dernière, « les informations sur ces ventes sont devenues une arme géopolitique prisée et convoitée par les agences de renseignement occidentales. Et la vente du pétrole iranien qui était jadis une entreprise sûre et lucrative pour les personnes bien connectées, a été transformée en un jeu mondial d’espionnage et de contre-espionnage à gros enjeux. »

Le reportage fait référence à l’événement de l’arrestation des 17 espions de la CIA en Iran et écrit à ce sujet :

« Le mois dernier, l’Iran a fait part du démantèlement d’un réseau d’espionnage et de l’arrestation de 17 Iraniens qui, l’a-t-on dit, travaillaient pour la CIA. Le gouvernement iranien a, bien entendu gardé flous les détails de cet espionnage de la CIA en Iran et pour lequel quelques-uns des suspects ont été condamnés à mort. Mais il semble maintenant que cela avait pour objectif d’impliquer des efforts clandestins pour recueillir des renseignements secrets sur les ventes de pétrole de l’Iran ».

Le reporter de New York Times procède ensuite à faire une analyse de la réaction « inhabituelle » du président américain sur twitter à la suite de la nouvelle :

« Le président Trump a nié le fait que les suspects travaillaient pour C.I.A., une déclaration fort inhabituelle de la part d’un gouvernement qui ne confirme ni n’infirme presque jamais de telles accusations. »

Selon le New York Times, « les responsables américains ont toutefois reconnu que le secteur pétrolier iranien présentait un intérêt majeur pour les États-Unis et leurs agences de renseignement. […] Des commerçants rapportent qu’on leur a proposé toutes sortes d’avantages en échange d’informations ».

