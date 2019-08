Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a divulgué la position de Téhéran envers l’annonce de la participation de l’entité sioniste à la coalition des États-Unis « pour garantir la sécurité maritime dans le golfe Persique ».

Sayed Abbas Moussavi a déclaré que « pour la République islamique d’Iran, cette coalition est essentiellement provocatrice et la présence éventuelle d’Israël dans cette coalition illégitime sera une source d’insécurité, d’instabilité et de crise dans la région du Moyen-Orient. L’Iran se réserve donc le droit de se défendre en cas de besoin conformément à sa posture de dissuasion et de défense. Les régimes américain et israélien devront endosser la responsabilité de toutes les conséquences de leur action dangereuse ».

« L’Iran est l’un des États riverains du golfe Persique, avec 1 500 miles de côtes. Le pays a la responsabilité historique de défendre la sécurité de la navigation dans le golfe Persique qu’il considère comme une continuation de son territoire. La présence de forces extrarégionales dans le golfe Persique, sous n’importe quelle bannière, n’aidera en rien à la protection de la région ; elle attisera par contre les tensions », a-t-il fait savoir.

Téhéran s’oppose catégoriquement à la formation de telles coalitions qu’il considère comme des sources de tensions.

Mohammad Saleh Jokar, membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré au correspondant de l’agence de presse Mizan que « la réunion des ministres de la Défense des pays de l’OTAN qui se tiendra à Bahreïn sur la sécurité dans le golfe Persique est plutôt de l’ordre d’une plaisanterie, car les responsables de l’insécurité de la région sont justement les organisateurs de ce sommet ».

« Tout comme le sommet anti-iranien de Varsovie qui a échoué et n’a donné aucune satisfaction à nos ennemis, le sommet de Bahreïn ne connaîtra pas une meilleure fin… Les Américains et les Britanniques savent que la sécurité du golfe Persique ne sera pas assurée sans l’Iran, mais ils sont bien forcés de faire partie du show pour préserver leur soi-disant hégémonie », a-t-il ajouté.

Source: Avec PressTV