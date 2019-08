L’Inde s’est-il fait piéger, en raison de ses récents choix de rapprochement avec la Chine, le Pakistan et l’Iran. Tout porte à le croire au lendemain de la décision prise par son parlement d’attiser la crise cachemirie en rejetant son autonomie.

Cette décision est d’autant plus louche qu’elle risque de mener vers une 4ème guerre alors que l’Inde est engagée dans de grands projets asiatiques et eurasiatiques. Avec la Chine surtout. Et avec l’Iran. Dont celui d’investir dans le vaste projet de Tchabahr, ce port stratégique iranien au sud sur lequel Téhéran mise pour relier l’Inde à l’Asie centrale, et qu’il se connecte à la route de soie, sino-pakistanaise.

Du coup, côté iranien, l’inquiétude est de mise quant à la dernière décision indienne sur le Cachemire. Elle a été exprimée par le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohamad Baqeri, lors d’un entretien téléphonique avec le commandant de l’armée pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa.

« Les options militaires dans cette région ne font que compliquer davantage la situation », a-t-il averti.

« Les parties devraient s’abstenir de toute décision hâtive au sujet du Cachemire et prendre en compte la volonté de la population », a déclaré le général Baqeri.

« Nous espérons que grâce aux efforts politiques, les droits authentiques de la population musulmane cachemirie seront garantis et que les sentiments des nations musulmanes ne seront pas offensés», a ajouté le général iranien.

Alors que le Pakistan menace de renvoyer le dossier au Conseil de sécurité à l’appui de Pékin, cette dernière s’inquiète aussi pour ses projets avec New Delhi. Elle a fermement condamné la décision du Parlement indien.

« Il semblerait que l’Inde s’est fait largement piéger par les parties qui cherchent non seulement à nuire aux liens indo-pakistanais mais qui font tout pour contrer le rapprochement Pékin-New Delhi. Ces parties-là s’efforcent pour que la puissance émergente indienne ait aussi son «Myanmar» », analyse pour sa part le site en ligne de la télévision iranienne Press TV.