Le chef du bloc de la fidélité à la Résistance au Parlement libanais a déclaré que la Résistance était prête à défendre le pays face à ‘Israël’.

Mohammed Raad a déclaré, le dimanche 11 août: « au moment où Israël se prépare à une confrontation militaire avec le Liban et la Résistance, celle-ci aussi s’apprête à un conflit contre le régime israélien et pour défendre le pays ».

« Vaincre la Résistance, cela relève des hallucinations d’Israël », a affirmé M.Raad. « On ne rigole pas avec un ennemi qui menace notre existence, notre statut et notre situation », a-t-il martelé.

Et de souligner: « la Résistance n’est pas un mouvement propre à une nation et un pays, mais elle fait partie d’un front populaire dont l’étendue est aussi vaste que la dignité de tous les pays arabes et islamiques ».

Le lundi 5 août, cheikh Nabil Kaouk, membre du Conseil central du Hezbollah a déclaré que la Résistance avait réussi à mettre en place ses propres équations et les impose aujourd’hui au régime israélien.

Évoquant les efforts israéliens dans la construction des fortifications autour de ses vitales installations stratégiques et des bâtiments administratifs à Tel-Aviv, Jaffa et Ashdod, M. Kaouk a noté que la Résistance avait victorieusement déjoué les plans israéliens.

Selon diverses informations parues ces dernières années, le Hezbollah aurait entre 120 000 et 130 000 missiles et roquettes de courte et moyenne portée; 90 % de ces projectiles pouvant parcourir une distance de 45 km, ce qui signifie qu’ils pourraient atteindre Haïfa.

Source: Avec PressTV