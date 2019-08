James George Stavridis, un ancien amiral américain à la retraite a mentionné la capacité militaire de taille de l’Iran, dans les guerres asymétriques. Dans une interview accordée à la revue américaine The National Interest, il précise qu’en cas de guerre, l’Iran agira avec une grande fermeté.

Cet ancien marin américain estime que le président américain, Donald Trump sous-estime la capacité militaire de l’Iran. « Après que le drone américain a été abattu par le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), Trump a prétendu qu’il avait l’intention d’attaquer l’Iran, mais a annulé la frappe à la dernière minute. Il a dit qu’en cas de confrontation militaire, les États-Unis utiliseraient leur puissance aérienne et navale. Trump a prétendu qu’une telle guerre ne durerait pas longtemps, mais que l’Iran n’est pas un pays facile à détruire », explique-t-il.

« Si l’Iran choisit la voie de la guerre, il agira très fermement. Ce pays est très aguerri dans les conflits asymétriques. Les cyberattaques, les vedettes tactiques rapides, les sous-marins, les forces spéciales et les missiles de croisière sol-sol sont tous des équipements et des possibilités de pointe dont dispose l’Iran. Les Iraniens sont également très compétents pour utiliser ce matériel dans l’Ouest asiatique », a averti James Stavridis.

En plus, l’Iran peut appeler ses alliés politiques et militaires du Moyen-Orient à s’unir à lui dans une guerre contre les États-Unis. L’Iran entretient des liens étroits avec le Hezbollah au Liban et certains groupes irakiens.

Lancer une guerre contre l’Iran n’est pas une mince affaire, attaquer l’Iran peut être un cauchemar onéreux, qui coûterait la vie à des milliers d’Américains. Le démocrate Tulsi Gabbard de la Chambre des représentants des États-Unis a prédit que la guerre contre l’Iran serait si difficile que la guerre en Irak semblera simple.

Source: PressTV